Rijád/Istanbul - Saúdská Arábie o víkendu v souvislosti se smrtí opozičního novináře Džamála Chášukdžího na saúdském konzulátu v Istanbulu použila slovo vražda. Přiznala tak, že žurnalista byl na zastupitelském úřadě zavražděn, píšou dnes západní média. Dosud Rijád tvrdil, že Chášukdží zemřel v bitce. Ve světě zároveň roste tlak na Saúdskou Arábii. Podle Německa, které v neděli ohlásilo zastavení zbrojního vývozu do království, by k tomuto kroku měly sáhnout i další státy EU. Rijád naopak uvedl, že nehodlá uvalit na západní země ropné embargo jako v roce 1973 a že ropu a politiku od sebe oddělí.

Chášukdží 2. října vešel na istanbulský konzulát Saúdské Arábie a od té doby ho na veřejnosti nikdo neviděl a nenašlo se ani jeho tělo. Rijád jeho smrt připustil poprvé až minulý týden v pátek. O víkendu pak ministr zahraničí Ádil Džubajr hovořil o zabití, avšak řekl také, že království je odhodláno objasnit fakta a potrestat ty, kdo nesou za "vraždu" odpovědnost. Turecko od počátku tvrdilo, že novinář byl zavražděn.

Džubajr je zatím nejvyšší představitel království, který o kauze poskytl určité detaily a který použil výraz "vražda". "Ti lidé, kteří to udělali, to učinili mimo své pravomoci. Byl to zjevně ohromný omyl, znásobený pokusem o jeho utajení," řekl ministr, jenž zároveň popřel možnost podílu korunního prince Muhammada bin Salmána na případu.

S vysvětlením Rijádu jsou spokojeny Kuvajt, Egypt, Bahrajn i Spojené arabské emiráty. Německo spolu s Francií a Británii žádají plné objasnění případu. Německo pozastavilo svůj export zbraní do Saúdské Arábie a dnes vyzvalo ke stejnému kroku zbytek Evropské unie. Žádná ze zmíněných zemí zatím na výzvu Berlína ale nereagovala.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že česká diplomacie věnuje případu soustředěnou pozornost. EU podle něj musí reagovat jasně a jedním hlasem. Saúdská Arábie patří mezi státy, kam nyní z Česka často míří vojenský materiál, vyplývá z výroční zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v ČR, kterou každoročně zpracovává ministerstvo průmyslu a obchodu.

Turecký list Hürriyet s odkazem na saúdskoarabský zdroj dnes napsal, že saúdské komando, které bylo 2. října na konzulátu, Chášukdžího "škrtilo sedm až osm minut". Tělo pak bylo údajně vyvezeno z konzulátu a předáno "místnímu spolupracovníkovi" v istanbulské čtvrti Sultanahmet, podle deníku Habertürk k likvidaci.

Stanice CNN zase s odkazem na turecký zdroj přinesla informaci, že bezpečnostní kamery v Istanbulu zachytily muže oblečeného v Chášukdžího šatech v den, kdy byl novinář zabit. Na záběrech, které dnes CNN odvysílala, je vidět muže s falešným vousem a s brýlemi, které nosil také Chášukdží, vycházet zřejmě zadními dveřmi z konzulátu. "Dvojník" byl o několik hodin později spatřen ve známé Modré mešitě. Turecký zdroj člověka na záběrech identifikoval jako Mustafu Madaního, který údajně patřil k saúdskoarabskému komandu.

Saúdskoarabský král Salmán a korunní princ Muhammad bin Salmán vyjádřili soustrast synovi zavražděného novináře Džamála Chášukdžího.