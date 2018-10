Jeruzalém/Rijád/Istanbul - Saúdská Arábie v sobotu s dvoutýdenním zpožděním přiznala, že opoziční novinář Džamál Chášukdží byl na konzulátu v tureckém Istanbulu zabit. Zemřel prý po bitce s lidmi, s nimiž se na úřadě sešel. Podle dnešního vyjádření šéfa saúdské diplomacie Ádila Džubajra sice Rijád zatím neví, jak novinář přesně zemřel, ani kde je jeho tělo, ale viníci prý budou přísně potrestáni. Saúdské tajné služby podle Rijádu čeká čistka, případ se stal na svrchovaném saúdskoarabském území a ujme se ho saúdský soud. Nmecká kancléřka Angela Merkelová potvrdila, že Berlín nedodá Saúdské Arábii zbraně.

Ministr Džubajr v americké televizi Fox News incident označil za "kardinální a závažné pochybení". Korunní princ Muhammad bin Salmán prý o události nic nevěděl, o výsledcích pátrání budou Saúdové veřejnost postupně informovat. "Je to děsivá chyba, děsivá tragédie. Vyjadřuji soustrast rodině, sdílíme s nimi jejich bolest," prohlásil saúdský ministr.

Saúdskoarabská verze událostí je v rozporu s informacemi, které zveřejnila v uplynulých dnech turecká provládní média s odvoláním na nejmenované turecké představitele. Podle nich byl Chášukdží brutálně zavražděn komandem speciálně vyslaným z Rijádu. V den jeho zmizení nebo noc předtím přiletělo do Istanbulu z Rijádu 15 Saúdských Arabů, mezi nimi členové ochranky korunního prince, členové tajné služby i forenzní expert. Krátce po zmizení novináře zase odcestovali, tvrdí Turci.

Saúdskoarabská prokuratura oznámila, že osmnáct podezřelých Saúdských Arabů bylo zatčeno. Poradce královského dvora Saúd Kahtání a zástupce šéfa rozvědky Ahmad Asírí byli propuštěni ze svých funkcí.

Agentuře AP nejmenovaný saúdský úředník řekl, že podle instrukcí z Rijádu měl být Chášukdží na konzulátu v klidném rozhovoru přesvědčen o nutnosti návratu do vlasti. Když odmítal, rozpoutala se hádka a lidé vyslaní ze Saúdské Arábie Chášukdžího zadusili ve snaze křičícího novináře utišit.

Váhavý přístup Rijádu ke kauze Chášukdžího vyvolal kritiku ve Washingtonu i v evropských metropolích. Americký prezident Donald Trump prý sice věří saúdskoarabskému vysvětlení, smrt novináře ale považuje za nepřijatelnou. "Nebudu spokojen, dokud nenajdeme odpověď. Ale byl to velký a dobrý první krok," prohlásil o sobotním saúdském vysvětlení. Odvetná opatření by ovšem podle něj neměla zahrnovat zrušení prodeje amerických zbraní Rijádu.

Británie, Francie a Německo v dnešním společném prohlášení uvedly, že Saúdská Arábie musí podložit důvěryhodnými fakty své vysvětlení Chášukdžího smrti. "Vraždu nelze ničím ospravedlnit, odsuzujeme ji co nejdůrazněji," konstatuje se v dokumentu. "Přesné okolnosti novinářovy smrti je třeba co nejrychleji objasnit. Tvrzení Rijádu je zapotřebí podložit důvěryhodnými fakty," stojí v prohlášení.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že v úterý učiní "veškerá potřebná oznámení" k Chášukdžího smrti na schůzi s poslanci vládní strany v parlamentu. Konstatoval, že prohlášení bude obsahovat plnou pravdu. "Usilujeme o spravedlnost a celá pravda vyjde najevo. Celá pravda," řekl prezident na shromáždění v Istanbulu.

Jako dostačující vysvětlení Rijádu považují Spojené arabské emiráty (SAE), Bahrajn, Jemen a Egypt. Káhira uvedla, že kroky učiněné saúdským králem v souvislosti s kauzou jsou příkladem respektování zákona. Postup Rijádu podobně pochválily také SAE.

Merkelová potvrdila, že Berlín nedodá Saúdské Arábii zbraně

Německo nebude dodávat Saúdské Arábii zbraně, dokud bude panovat nejistota o okolnostech smrti novináře Džamála Chášukdžího. Na tiskové konferenci v Berlíně to dnes řekla kancléřka Angela Merkelová. Zopakovala, že Německo tento čin co nejrozhodněji odsuzuje.

"Za prvé odsuzujeme s co největším důrazem tento zločin," řekla kancléřka. "Za druhé cítíme naléhavou potřebu objasnit vše, co se stalo. Pachatelé nebyli potrestáni. Pokud jde o vývoz zbraní, nemůže se za nynějších okolností uskutečnit," zdůraznila Merkelová. Dodala, že Berlín bude další kroky konzultovat se zahraničními partnery.

Proti zbrojnímu vývozu do pouštního království se už v sobotu vyslovil německý ministr zahraničí Heiko Maas. "Dokud vyšetřování probíhá, dokud nevíme, co se tam stalo, není důvod k pozitivním rozhodnutím ohledně vývozu zbraní do Saúdské Arábie," řekl ministr v televizi ARD. Zpochybnil tak zářijové rozhodnutí Berlína prodat do Rijádu německý dělostřelecký systém.