Lillehammer (Norsko) - Norský sdruženář Jarl Magnus Riiber oslavil v Lillehammeru vítězný hattrick a po třetím triumfu v řadě si upevnil vedení v průběžném pořadí Světového poháru. Mladší z bratrské dvojice dnes vedl už po skoku a v běhu na deset kilometrů náskok ještě zvýraznil.

Českým sdruženářům se nevydařila už skokanská část a do běhu nenastoupili. Tomáš Portyk skočil v závodě o 22 metrů méně než v dopolední kvalifikaci a figuroval na 37. místě, Ondřej Pažout byl o dvě příčky za ním.

Na druhé místo za Riibera se v běhu posunul jeho krajan Jörgen Graabak. Na třetí příčku se probojoval Němec Johannes Rydzek, který na můstku skončil až sedmnáctý.

Výsledky:

Závod SP v severské kombinaci v Lillehammeru (Norsko):

1. J. M. Riiber 27:54,3, 2. Graabak (oba Nor.) -35,8, 3. Rydzek (Něm.) -36,6, 4. A. Watabe (Jap.) -43,1, 5. Fritz (Rak.) -47,8, 6. Björnstad (Nor.) -51,4, 7. Rehrl (Rak.) -55,2, 8. Schmid -59,3, 9. Krog (oba Nor.) -1:15,9, 10. Jamamoto (Jap.) -1:19,0, ...Portyk a Pažout (oba ČR) nenastoupili do běžecké části.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 21 závodů): 1. J. M. Riiber 380, 2. Frenzel (Něm.) 196, 3. Seidl (Rak.) 189, 4. Rydzek 165, 5. Graabak 147, 6. Rehrl 128, ...21. Portyk 50.