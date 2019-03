Schonach (Německo) - Vítěz Světového poháru v severské kombinaci Jarl Magnus Riiber korunoval vydařenou sezonu triumfem v závěrečném závodu v Schonachu. Norský sdruženář si připsal dvanáctou výhru v ročníku a vyrovnal dosavadní rekord Fina Hannu Manninena ze sezony 2005/06.

Poslední závod sezony v Německu ovlivnila nepřízeň počasí. Kvůli silnému větru byla zrušena dopolední skokanská část a do běhu se muselo startovat podle výsledků provizorního kola. Protože v něm ale byl započítán jen jeden skok namísto plánovaných dvou, zkrátili pořadatelé běžeckou trať z 15 na 10 km.

Mistr světa Riiber vystartoval v deštivém počasí ze druhého místa a v cíli měl náskok 25 sekund před krajanem Janem Schmidem. Třetí doběhl šestatřicetiletý Rakušan Bernhard Gruber, který se v sobotu zapsal do historie jako nejstarší vítěz závodu SP.

Český sdruženář Ondřej Pažout, který startoval z 23. pozice, uzavřel sezonu na 32. místě se ztrátou 3:12,4 na vítěze. Tomáš Portyk do běžecké části závodu nenastoupil.

Závěrečný závod SP v severské kombinaci v Schonachu:

1. J. M. Riiber 25:14,9, 2. Schmid (oba Nor.) -25,0, 3. Gruber (Rak.) -38,2, 4. Pittin (It.) -49,2, 5. A. Watabe (Jap.) -1:12,9, 6. Herola (Fin.) -1:18,5, 7. Gerstgraser -1:21,2, 8. Rehrl -1:23,2, 9. Greiderer (všichni Rak.) -1:25,2, 10. Krog (Nor.) -1:26,2, ...32. Pažout -3:12,4, Portyk (oba ČR) nenastoupil do běžecké části.

Konečné pořadí SP (po 21 závodech): 1. J. M. Riiber 1518, 2. A. Watabe 893, 3. Rehrl 841, 4. Rydzek 806, 5. Geiger (oba Něm.) 803, 6. Seidl (Rak.) 729, ...36. Portyk 86, 63. Vytrval (ČR) 5.