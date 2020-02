Říhu potěšilo, že hokejisté perfektně plnili taktiku

Stockholm - Sérii tří porážek v Euro Hockey Tour přerušili čeští hokejisté a díky páté výhře v osmém utkání sezony přeskočili v čele série Finy. Zdolali je i potřetí v sezoně, ve Stockholmu to bylo po výsledku 3:1 poprvé v základní hrací době. Kouč Miloš Říha si pochvaloval, že jeho tým především od druhé třetiny perfektně plnil taktické pokyny.

"Začátek nebyl po taktické stránce takový, ale zlepšovali jsme se, že hráči plnili, co jsme si řekli. Vidí, že když se to plní, tak se nám hraje i lehčeji. Finy jsme pak vlastně už k ničemu nepustili. Pokud se o plnění taktiky postará sto procent hráčů jako dnes a s naprostou jistotou v bráně, tak to takto dopadne," pochválil Říha i gólmana Dominika Furcha, který si připsal 21 úspěšných zákroků.

"Chtěli jsme hrát lépe bez kotouče. Se Švédy jsme měli pár obrovských chyb, že jsme koukali na kotouč, pořád jsme se dívali do hry a oni za nás jezdili v rotacích. Finové to umějí taky, nám se to dneska povedlo eliminovat," podotkl Říha.

V úvodní dvacetiminutovce ale nebyl spokojený. "Tam jsme propadali a to byla voda na mlýn Finům, protože oni to rychle obehráli, dostali se do té díry, která tam vznikla a měli spoustu protiútoků tři na dva, čtyři na dva podpořené bekem. My jsme to nestíhali. Hlavně jsme v útočné fázi nepřerušovali hru, takže jsme hráli nahoru dolů a z toho plynuly potom chyby. Co jsme si řekli v první přestávce, tak hráči začali plnit a vypadalo to úplně jinak," uvedl jednašedesátiletý kouč.

Jeho tým získal vedení ve čtvrté minutě v oslabení, kdy Roman Horák získal puk a prostřelil Lassiho Lehtinena. Češi šli forčekovat ve dvou, s Horákem se snažil narušit rozehrávku i Tomáš Hyka. "To byl úkol, součást taktiky. Potřebovali jsme, aby Finové rozhodli okamžitě, kterou stranou pojedou. Kdybychom před nimi couvli do středního pásma, mají potom v bloku čtyř hráčů čtyři možnosti přihrávek. S Rusy takhle dali dva góly."

Ze čtyř oslabení Češi proti Finům neinkasovali a naopak se prosadili dvakrát. Při tom posledním dovršil výsledek při power play do prázdné branky Hynek Zohorna. "Vždycky se snažíme na soupeře něco překvapivého vymyslet, my jsme je prakticky nepustili do kombinace, do typických střel z krajních prostorů," pochvaloval si Říha.

"Finové pořád něco hledali, to jsme potřebovali. Rozbili jsme jim to a donutili je hledat. Navíc nebyl dobrý led, aby v rotacích vynikli. Říkali jsme si, že čím si dají víc přihrávek, tím je to pro nás lepší," doplnil.

O dva ze tří gólů se postarali bratři Zohornové, z kterých Říha po loňské premiéře právě na Švédských hrách složil opět celý útok. "Je tam sice pár věcí, které bych mohl vytknout, ale oni se domluví, jeden zaskočí za druhého," řekl Říha.

Hynka a Radima měl v původní nominaci, Tomáše vzal dodatečně, protože byl na přelomu prosince a ledna měsíc a půl mimo hru po operaci slepého střeva. "Tomáš se už pomalu dostává do své bývalé formy. Ještě si myslím, že mu ta kondice trošku chybí. Radim se hodně zlepšil, Hynek tomu dává takovou tu profesorskou roli, co dělal Tomáš dřív. Hodně se doplňují," dodal Říha.

Od poloviny zápasu nahradil v sestavě Martina Zaťoviče útočník Lukáš Rousek. "Dohodli jsme se, že od půlky nastoupí Rousek a hledali jsme vhodné místo. Lajny nám hrály výborně, takže jsme je nechtěli rozbíjet a věděli jsme, že Rousek hraje ve Spartě s Řepíkem a Kovář tomu může dát nějak rozum. On jim tam udělá kus práce, takže jsme volili tuto variantu," řekl kouč.

Po vystoupení Romana Willa proti Švédsku a Furcha proti Finsku se večer rozhodne, kdo nastoupí v brance v neděli proti Rusku. Říkali jsme, že to necháme v klidu po zápase. Podíváme se ještě na Rusy a potom se rozhodneme, kdo nastoupí," uvedl Říha.

Sestava se podle něj opět promění, protože má na turnaji k dispozici pět formací. "Samozřejmě přemýšlíme nad tím, že chceme turnaj vyhrát. Chceme vyhrát každý zápas, ale chceme to s celým týmem, který jsme vzali. To znamená, že chceme obehrát všechny pětky. V tom je síla toho týmu, že všichni vědí, že každý tam má místo, když bude plnit úkoly, které si řekneme. Uvidíme, jak to bude, protože někteří hráči mají malinké problémy," dodal Říha.