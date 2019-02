Stockholm - Čeští hokejisté prohráli podle kouče Miloše Říhy v závěrečném utkání na Švédských hrách proti Rusku především kvůli ne zcela ideálnímu přístupu. Mrzelo ho, že od hráčů neviděl podobně týmový výkon, s nímž předčili ve čtvrtek Švédsko a v sobotu Finsko. Více čekal od mladých hráčů, kteří dostali více prostoru po sobotním odletu první útočné formace Milan Gulaš, Jan Kovář, Jiří Sekáč.

"Myslím, že dnes to bylo o hlavách. My jsme v nich byli o 20 procent méně připravení, než jak jsme se připravili na ty předchozí dva zápasy se Švédskem a Finskem. Zápas podle mého rozhodly naše chyby po vhazováních, standardní situace jsme dnes vůbec nezvládli v celém utkání," řekl Říha novinářům.

Přiznal, že jeho tým se prakticky neudržel v útočném pásmu. "Navíc ve druhé třetině jsme dělali věci, které jsme si vůbec ani neřekli. Chodili jsme napadat třemi hráči, vytvořili jsme tam tak velkou mezeru mezi beky a útočníky, že ti obránci toho měli až nad hlavu. Vůbec jsme si nepomohli a nebyl to ten týmový duch, jaký chceme," prohlásil Říha.

Zdůraznil, že odjezd hráčů nejlepší řady výkon vůbec neomlouvá. "Od těch, co tu zůstali, jsem čekal, že se budou chtít ukázat víc. To mě trošku zklamalo. Kluci, co se měli ukázat, říct si o první druhou lajnu. Hlavně středí útočníci. Ale zase zahráli výborně třeba oba dva Zohornové (Hynek a Tomáš), to je třetí opakovaný zápas. Ti si za to vzali a řekli si určitě o další šanci. Ale ostatní, ti se k tomu málo přiblížili. A hlavně mladíci. Od nic se čekalo, že se budou chtít předvést, že budou živější. V zápasech toho času na ledě neměli tolik, tak by měli být odpočinutí," řekl Říha.

Prohra už týmu nemohla sebrat triumf v celém turnaji. Co šedesátiletému kouči z celkového pohledu ukázal? "Už předem jsme říkali, že hrajeme na výsledek. A ukázalo se nám, že pokud hráči jsou disciplinovaní, přejdou na naši taktiku a plní ji, což nám ukázali hlavně starší hráči, proti Rusům i Kvapil nebo Zaťovič a Polášek, tak jsme úspěšní. Pokud se tomu však nepodřídíme a nehrajeme týmově, vypadá to jako dneska," uvedl Říha.

Už má vytvořené jádro týmu, z něhož bude vycházet a jež chce zachovat při tvorbě týmu na MS. "Líbili se nám gólmani. I když jsme je třeba vytáhli na poslední chvíli. Předvedli to, co ukazují v extralize. Což je další pozitivní věc. Jádro si chystáme, ale může se to všechno změnit. Zraněními, formou, tím, jak se budou chovat. Máme už připravené na konec března a začátek dubna první kempy, kdy skončí deset hráčů v KHL. Doplníme je hráči z extraligy. A odehrajeme první přípravné zápasy. A v nich by nám hráči z KHL už měli ukázat, že s nimi můžeme počítat," nastínil Říha.

Hráči z Kontinentální ligy nemají dopředu nic jistého. "Už na začátku jsme mluvili s celou plejádou kluků, které jsme použili. S tím, že jsou to hráči pro evropské turnaje a že nevíme, jestli jsou pro mistrovství světa. Ale v každém případě si o to mohou říct. Myslím, že měli vědět, jak to je. Ve finále je pak to zklamání velké. Ale třeba nám někteří řeknou, že když budou na hraně, tak do kempu nepůjdou. I když se to zatím nestalo. Může to ale tak dopadnout, že si po sezoně budou chtít vyléčit zranění nebo budou chtít raději vyrazit k moři na dovolenou," konstatoval Říha.

Jeho kolegy čeká koncem března inspekční cesta do zámoří se zaměřením na nižší soutěže a účinkování mladých hráčů. "Měli jsme i detailní pohovor s Jirkou Fischerem (někdejším generálním manažerem, který pomáhá skautovat hráče v NHL). Nechtěl bych to postavit na tom, že budeme čekat. Osu bych chtěl mít, aby si to kluci zasloužili. A tady v turnaji to bylo vidět. Ukázali, že to jde, když jdou na krev," ocenil Říha tým za celý turnaj.

"Vím, že budou všechny týmy jinak vypadat. Ale základ bychom chtěli mít. Nemůžeme vyměnit celé mužstvo, když nám hráči z NHL přijedou týden před mistrovstvím světa. To nevidím jako dobrý nápad," dodal Říha.

V tom ho utvrdil i třetí díl série Euro Hockey Tour. Turnajový primát je dobrý i pro jeho osobní pocit. "Ještě důležitější je pro mě ale dobrý pocit z té hry. Že to funguje. To je dobrý pocit. Je krásné, že jsme vyhráli Švédské hry, ale nic to neřeší, není to až tak důležité. Všechno směřujeme k tomu, abychom uspěli na mistrovství světa," zdůraznil Říha.