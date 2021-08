Rihanna je dolarová miliardářka a nejbohatší hudebnice světa, napsal Forbes

Washington - Čisté jmění popové hvězdy Rihanny se odhaduje na 1,7 miliardy dolarů (36,4 miliardy Kč), což z ní dělá nejbohatší hudebnici planety. Primárním zdrojem jejího bohatství však není hudba, nýbrž kosmetická značka. Ve středu to uvedl časopis Forbes.

Třiatřicetiletá zpěvačka z Barbadosu narozena jako Robyn Rihanna Fentyová vlastní poloviční podíl ve své kosmetické značce Fenty Beauty, což tvoří 1,4 miliardy dolarů z jejího jmění. Zbytek jejího jmění je tvořen podílem ve společnosti Savage X Fenty, která prodává dámské spodní prádlo, a příjmy z hudební a herecké tvorby.

Rihannina kosmetická firma, jejíž druhou polovinu vlastní luxusní konglomerát LVMH, nabízí širokou škálu odstínů make-upu, včetně tmavších pro pro ženy tmavé pleti. Když značka vznikla v roce 2017, byla dostupnost tmavších make-upů výrazně nižší, což z firmy udělalo lídra v inkluzi v kosmetickém průmyslu.

Zpěvačka hitů Umbrella a Love the Way You Lie je podle Forbesu druhou nejbohatší ženou světa v zábavním průmyslu po americké moderátorce Oprah Winfreyové.