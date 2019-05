Říha zatím zapsal na soupisku 19 hráčů, brankář Kovář odjel domů

Bratislava - Den před zahájením hokejového mistrovství světa opustil českou výpravu brankář Jakub Kovář. Trenéři v čele s Milošem Říhou zapsali v předvečer úvodního duelu se Švédy na soupisku Patrika Bartošáka a Šimona Hrubce, čekají na Pavla Francouze, který má dorazit ze zámoří. Na soupisce je zatím 19 hráčů z 24, kteří jsou nyní v Bratislavě - vedle gólmanů sedm obránců a deset útočníků.

Říha ještě v poledne po prvním tréninku na ledě hlavní haly Zimního stadionu Ondreje Nepely avizoval, že na soupisce pro zápas se Švédskem bude pravděpodobně 20 hráčů. "Napíšeme dva brankáře, sedm obránců a možná 11 útočníků," řekl kouč.

Momentálně jsou mimo soupisku obránce Petr Zámorský a mezi útočníky Hynek a Tomáš Zohornové, David Tomášek a Robin Hanzl. Čeká se přitom, jak dopadnou výstupní prohlídky a pohovory u centra Radka Faksy z Dallasu. "Podoba soupisky se může ještě změnit, máme na to čas ji doplnit až do chvíle, kdy budou zbývat dvě hodiny do zápasu," připomněl tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

Z útočníků se v modrých dresech pro hráče mimo základní sestavu ocitli během úvodních tréninků Tomášek s Tomášem Zohornou. Dnes ho měl spolu s Tomáškem Zohornův bratr Hynek.

"Ani tahle sestava z dnešního tréninku, kdy jsme zkoušeli určitou variantu, není finální," uvedl Říha. "Myslím, že to nefunguje, takže to vrátíme zpátky. Odehrajeme to ve třech lajnách a ve čtvrté budeme improvizovat. Počkáme si, až přijede centr a složíme to jinak," zmínil očekávaný Faksův příjezd.

"Zase je to pro nás taková novinka. Mysleli jsme ještě na další posily, ale máme na to rozhodnutí ještě čas. Soupisku můžeme nahlásit až dvě hodiny před zápasem," dodal Říha.

Proti obhájcům titulu, kteří budou v Bratislavě usilovat o třetí zlato v řadě, nastoupí čeští hokejisté v pátek ve 20:15.

Na šampionát do Bratislavy má dorazit brankář Francouz

Hokejovou reprezentaci může na mistrovství světa v Bratislavě posílit brankář Pavel Francouz. Trenéři ho oslovili po vyřazení Colorada z play off NHL. Vedení týmu čeká i na útočníka Radka Faksu z Dallasu.

Zatímco Stars vypadli již v noci na středu, naděje Avalanche na zisk Stanley Cupu uhasly až v noci na dnešek. "Radek by měl dnes projít prohlídkou a nasednout do nejbližšího letadla. Ten samý případ je i Pavel Francouz. Jsme s nimi pořád v kontaktu," řekl dnes hlavní kouč Miloš Říha novinářům.

Říha věří, že účast obou hráčů na turnaji nic nezhatí. "Přijedou, jen ještě nevím, kdy to bude. Přijedou stoprocentně. Pro nás to znamená, že určitě nebudou hrát se Švédy, ale to místo jim tam nechám," nastínil Říha.

Osmadvacetiletý Francouz patří v NHL Coloradu, ale v sezoně naskočil jen do dvou utkání a její většinu odchytal za farmářský tým Eagles v AHL. Ve vyřazovacích bojích byl připravený jako trojka za Philippem Grubauerem a Semjonem Varlamovem.

Farmářský tým Colorada už je v play off AHL rovněž ze hry, když hned v úvodu vypadl po porážce 1:3 na zápasy s Bakersfieldem. Ve vyřazovacích bojích měl Francouz ze čtyř utkání průměr 3,31 obdržené branky a úspěšnost zákroků 89,5 procenta. V základní části nastoupil do 49 zápasů, průměr měl 2,68 a úspěšnost 91,8.

Jeho očekávaný příjezd do slovenské metropole znamenal konečnou pro Jakuba Kováře, jinak by měl Říha k dispozici už čtyři gólmany. Kovář přitom absolvoval přípravu na šampionát od jejího začátku. Na soupisku byli ale dnes večer zapsáni Patrik Bartošák se Šimonem Hrubcem.

Pro Faksu už jsou zařízené letenky. "I když ho během dneška čekají ještě výstupní prohlídky včetně té zdravotní, už je má. Dnes večer budeme pravděpodobně o něco chytřejší, ale pojďme věřit, že Radek bude hrát v sobotu," řekl generální manažer týmu Petr Nedvěd s výhledem k druhému vystoupení Čechů na turnaji proti Norsku.

Ohledně jeho konkrétního zařazení do sestavy nechtěl předbíhat. "V pátek ho určitě nebudeme mít. Šance je - ale malá - že by mohl nastoupit v sobotu. Určitě by se měl ale připojit nejpozději v neděli k mužstvu, když to dobře dopadne. Sobotě dávám tak dvacetiprocentní šanci," odhadl Nedvěd.

Francouz by přirozeně neměl mít tolik šrámů z play off jako pětadvacetiletý Faksa. "U něj neočekáváme nějaký problém, co se týče zdravotní prohlídky. U Radka Faksy je tohle s daleko větším otazníkem," připustil Nedvěd.

"Oběma hráčům musíme dát malinko prostor do těch výstupních prohlídek a mítinků s generálními manažery a trenéry, do těch nemůžeme zasahovat. Doufejme, že to všechno proběhne hladce. Jisté je, že oba chtějí reprezentovat," řekl Nedvěd.