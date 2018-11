Praha - Čeští hokejisté vstoupili do sezony pod novým koučem Milošem Říhou starším porážkou. Na úvod turnaje Karjala i celé série Euro Hockey Tour podlehli v Praze v Tipsport Areně před 9723 diváky Švédsku 2:3.

Na úvodní gól Jakoba Lilji odpověděl velmi rychle Petr Zámorský, v průběhu druhé třetiny ale Švédové odskočili na dvoubrankový rozdíl zásluhou Nicka Sörensena a Jonathana Davidssona. Jan Kolář ještě snížil, o vyrovnání však Češi celou třetí dvacetiminutovku usilovali marně.

Ve druhém utkání na turnaji narazí český tým po přesunu do Helsinek v sobotu od 16:30 SEČ na domácí Finy. V neděli v Hartwall Areně pak uzavře vystoupení na Karjale soubojem s Rusy (12:30).

Ostrému začátku předcházelo společné slavnostní buly šéfa Mezinárodní hokejové federace Reného Fasela a Jaromíra Jágra, který se od zaplněných tribun dočkal bouřlivého přijetí. Následovala vzpomínka na 70. výročí tragického nehody letadla s československými hokejisty nad kanálem La Manche.

Už po 94 vteřinách si český tým vyzkoušel hru v početní výhodě, ale nebyl v ní nikterak nebezpečný. Až na konci čtvrté minuty Hanzl ranou z první prověřil Larse Johanssona.

Seveřané odpověděli o chvilku později, kdy se ke střele i následné nebezpečné dorážce dostal Josefson, v obou případech si však brankář Jakub Kovář dokázal poradit. V deváté minutě šli hosté do vedení. Larsson ustál dva souboje o puk a předložil ho mezi kruhy Liljovi, jenž ranou bez přípravy trefil přesně.

Dvě minuty a sekundu po úvodní trefě bylo vyrovnáno. Češi se dostali do přečíslení tři na dva, Kubalík ostrou nahrávkou trefil žerď hole najíždějícího Zámorského, a přestože Johansson stihl zakročit betonem, odražený kotouč ho lobem přeplachtil až za brankovou čáru.

Na konci 26. minuty vyslal ránu Horák, ale vedení si nedlouho poté vzali zpět Švédové. Po vyhraném buly zkusil štěstí od modré čáry Bengtsson, do jehož pokusu stihl ještě sáhnout Sörensen a kotouč po odrazu od Kovářovy masky skončil v brance.

Po polovině utkání vychytal Kovář v závěru švédské přesilovky Brodina. Ve 33. minutě však přišla velká chyba Červeného, který se u hrazení uvnitř českého obranného pásma nechal obrat o puk, Nygard rychle našel volného Davidssona, jenž s pomocí tyče přidal třetí trefu.

O necelé dvě minuty později však přišlo oživení. Sekáč za brankou dlouho vybíral, komu pošle přihrávku, nakonec si vybral najíždějícího beka Koláře a udělal dobře. Kolář se trefil přesně k tyči a Češi byli znovu na dostřel. Vzápětí se ale museli bránit při trestu Zámorského.

Švédové ve třetím dějství, do nějž naskočil z pozice třináctého útočníka i Zdráhal, pozorně hájili těsný náskok. Na konci 49. minuty měl vyrovnání na holi Kubalík, jenže poskakující puk v ideální pozici mezi kruhy netrefil naplno.

Říhův výběr toužil srovnat krok, stupňoval obrátky a švédská střídačka zareagovala oddechovým časem. Domácí následně nevyužili přesilovku, záhy musel v čase 57:16 pykat Josefson, jenž si vysloužil důraznou pozornost českých hráčů po ataku na Kováře. Přesně 100 vteřin před koncem šel na led Kubalík místo Kováře, ale stav se už nezměnil.

Finové vstoupili do turnaje Karjala prohrou s Ruskem 0:3

Hokejisté Finska vstoupili do domácího turnaje Karjala v Helsinkách porážkou s Ruskem 0:3. V dresu sborné si připsal dva body za gól a asistenci Michail Grigorenko. Finové narazí v dalším zápase prvního dílu Euro Hockey Tour v sobotu na českou reprezentaci, Rusové změří síly se Švédskem.

Rusové otevřeli skóre přesně po čtyřech minutách hry. Sborná se dostala do brejku a po přihrávce Loktionova se trefil z levého kruhu Grigorenko. V polovině úvodní části šel pykat Ruohomaa a v přesilové hře překonal Metsolu od modré čáry přes stínícího Loktionova obránce Něstěrov.

Při trestu Baranceva se domácí neprosadili a Rusové při Aaltonenově vyloučení také nezvýšili. V úvodu druhého dějství opět pykal Aaltonen, ale Finové se ubránili. Přesilovku zkrátil faulem Golyšev.

V početní výhodě se Seveřané znovu neprosadili a v 27. minutě nevyužil velkou šanci Hartikainen. Na druhé straně ještě neuspěl Grigorenko, ale v 35. minutě už vedla sborná 3:0. Pedan překvapil Metsolu střelou od modré čáry. Při Byvalcevově trestu nesebral Sorokinovi čisté konto ani v další příležitosti Hartikainen.

V závěrečném dějství už Finové duel nezdramatizovali při vyloučení Vasilevského ani v power play, při které hráli při trestu Tělegina i v šesti proti čtyřem.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha st. (trenér ČR): "Já jsem spokojený, protože co jsme si řekli, to jsme plnili od první třetiny. Předvedli jsme náročný hokej, vydrželi jsme bruslit i tu poslední třetinu, kdy jsme byli dokonce lepší. Škoda těch chyb. Z chyb, které jsme udělali, jsme byli i potrestáni. Ale pokud budeme takhle pracovat, tak se nám to vrátí. Musí se nám to vrátit. Klukům děkuji, jen škoda, že jsme nevyrovnali, protože si to za ten boj a práci, kterou odvedli, zasloužili."

Petr Zámorský (obránce ČR): "Mrzí to hodně, protože kulisa byla fantastická. Chtěli jsme zápas vyhrát, dali jsme do toho všechno, bojovali jsme do konce, ale bohužel chyběly gólíky a vyhrál soupeř. Při mém gólu se to tam trošku otevřelo ve středním pásmu. Já jsem to dal do strany a pokračoval do brány, jak nás trenér nabádá. Nějak se to tam se štěstím došťouchalo."

Jakub Kovář (brankář ČR): "Byl to dobrý zápas, kluci hráli výborně, ale bohužel jsme měli trošku smůlu. Druhý gól padl z takové střely, která nebyla ani pořádně nebezpečná a tečoval ji hráč. Ten nás trošičku vykolejil, pak přišel třetí a spadli jsme dolů. Gólem na 2:3 jsme se trošku vrátili a chybělo trošku štěstí, abychom ve třetí třetině vyrovnali. Jinak byl ten zápas parádní."

Jiří Sekáč (útočník ČR): "Na to, že se všichni teprve pár dní seznamujeme s novým systémem, to vůbec nebyl špatný výkon. Cítil jsem, že jsme možná byli lepší než Švédové a rozhodně silnější na puku. Pokud budeme takhle pokračovat, přinese to úspěchy. Hrát doma před českými fanoušky se nikdy neomrzí. Fakt to byla pecka. Myslím, že víc není. Hymnou počínaje i tím koncem, kdy si fanoušci stoupnou a poděkují nám za výkon. Jsem strašně rád, že jsem si tu po čase zase mohl zahrát a ještě před takovým publikem."

Hokejový turnaj Karjala, součást Euro Hockey Tour:

--------

ČR - Švédsko 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Zámorský (D. Kubalík), 35. Kolář (Sekáč) - 9. J. Lilja (Larsson), 29. N. Sörensen (Bengtsson, Wikstrand), 33. Davidsson (Nygard). Rozhodčí: Gofman, Oskirko (oba Rus.) - Hynek, Špůr (oba ČR). Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 9723.

ČR: Jakub Kovář - Nakládal, Kolář, Mozík, Krejčík, Zámorský, Jordán, M. Doudera, D. Musil - Sekáč, Nestrašil, D. Kubalík - Kousal, Tomášek, H. Zohorna - Řepík, R. Hanzl, Červený - Vincour, Horák, Lenc - od 41. navíc Zdráhal. Trenéři: Miloš Říha st., Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Švédsko: L. Johansson - Persson, Bertilsson, Bengtsson, Wikstrand, Arnesson, Sellgren - Brodin, Josefson, J. Lilja - N. Sörensen, Rasmussen, Wedin - Davidsson, Lander, Nygard - Larsson, L. Johansson, Fröberg. Trenéři: Rikard Grönborg, Johan Garpenlöv a Peter Popovic.

Finsko - Rusko 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Grigorenko (Loktionov), 12. Něstěrov (Grigorenko, Kaprizov), 35. Pedan (Tělegin, Ketov). Rozhodčí: Holm, Nord (oba Švéd.) - Neva, Sormunen (oba Fin.). Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 9052.

Finsko: Metsola - Koivisto, Eronen, Kivihalme, Hakanpää, Ohtamaa, Pokka, Lehtonen, Lindbohm - Manninen, M. Aaltonen, Hartikainen - Pesonen, Ruohomaa, Puustinen - Rajala, Palve, Pakarinen - Nättinen, Niemi, Anttila - Ruotsalainen. Trenér: Jukka Jalonen.

Rusko: Sorokin - Zub, Pedan, Jelesin, Barancev, A. Vasilevskij, Chafizullin, Blažijevskij, Něstěrov - Ketov, Kadějkin, Tělegin - Šalunov, Zernov, Golyšev - Barabanov, Byvalcev, Kuzmenko - Grigorenko, Loktionov, Kaprizov - Děrgačov. Trenér: Ilja Vorobjov.