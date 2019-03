Praha - Kouč hokejové reprezentace Miloš Říha starší se těší na možnost dlouhodobě skládat a připravovat tým na vrchol sezony, jímž bude květnové mistrovství světa. Zároveň je ale zřejmé, že ho nečeká jednoduchý úkol. Pozitivem pro jeho plány na tvorbu sestavy na šampionát je velká chuť hráčů se o účast na turnaji poprat. Řada otazníků ale vyvstává v souvislosti s jejich zdravotním stavem.

"Některým hráčům samozřejmě věříme. Přesněji - věříme všem hráčům, že se o to poperou a do sestavy se dostanou. Rozhodující ale bude to, jak nám to bude všechno přicházet. Jak budou kluci zdraví z extraligových klubů, ať jde o Plzeň, Třinec, Brno, Boleslav či Liberec, tak z Evropy. Jak na tom budou Radek Koblížek s Kubou Nakládalem, to se všechno uvidí," řekl dnes šedesátiletý Říha novinářům na úvodním srazu v pražském Edenu.

Problémy mají i další bek Ondřej Vitásek či útočník Andrej Nestrašil. "Nestrašil jde na vyšetření. Projde tím a má dát vědět. Vitásek je to stejné, i on měl dlouhodobé problémy, už nám kvůli tomu jeden turnaj odřekl. Čekáme na vyjádření lékařů," uvedl Říha.

Nevyškrtl prozatím ani zkušeného útočníka Romana Červenku, který měl v sezoně dlouho potíže s plicní embolií a nedávno ho trápila kyčel. "U něho je důležitá chuť, zda se chce zapojit do kempu, protože my nikomu nic neslibujeme. Ale i zdravotní stav. Když řekne: 'Nejsem připravený, zdravotní stav mi to nedovoluje', tak s ním počítat nebudeme. Chceme, aby se o to kluci porvali. Čekáme na ty nejlepší české hráče. Potom uděláme nominaci," konstatoval Říha.

Realizační tým se pečlivě zaobírá i otázkou gólmanů. Smůla provázela v reprezentaci Jakuba Kováře, na klubové úrovni měl ale skvělou sezonu v Jekatěrinburgu. "Trenér brankářů Zdeněk Orct už s ním mluvil. Teď čekám, že si s ním promluvím i já. Pořád laboruje s nohou, chce si to dát dohromady. Je tam i trošku problém s tím, že se malinko bojí, že by dopadl jako minule. Ale myslím, že se nemá čeho bát. Po konci v KHL má teď druhou šanci, druhou motivaci, měl by to vzít za pačesy," prohlásil Říha.

Z Colorada by mohl dorazit Pavel Francouz, jenže první tým Avalanche je zatím na postupové pozici do play off. "Záleží na tom, jak se s ním dohodneme. Nějaká komunikace už proběhla, kontakty jsou samozřejmě i s Voráčkem a Gudasem, dokud ale budou mít klubovou sezonu, volat jim nebudeme. Ale jakmile vypadnou Vítkovice s Třincem, zazvoní hned telefon Patriku Bartošákovi," prozradil Říha.

Celkově však z NHL přetrvávají pozitivní reakce. "I hráči, kteří jsou na hraně nebo trošku se zraněním, všichni chtějí přijet. Je škoda, že se nám zranili obránci Kempný a Šimek. Máme samozřejmě nějakou představu, ale nechci být konkrétní. Máme hodně útočníků. Beků ale moc není, zranění nám vzala vítr z plachet," připustil Říha.

Pokud vypadnou ze hry v NHL ti, po nichž Říha nejvíc touží, otevře se mu velký manévrovací prostor v přípravě. Právě Jakub Voráček a Radko Gudas zůstanou s Philadelphií za branami play off už takřka jistě. A již s předstihem účast přislíbili.

"Podle toho, co Robert Reichel přivezl ze zámoří za zprávy, tak kluci chtějí přijet a nechtějí odpočívat. Chtějí tady být co nejdříve a hrát, čímž bychom je mohli vidět i v přípravných utkáních, což je pro nás neuvěřitelná zpráva. Takhle to budeme moct začít skládat, dvojice, trojice, také přesilovky a oslabení. Budeme mít dost času, což jsme celou sezonu neměli," řekl Říha.

Na zápasy plánuje mít k dispozici necelých šest pětek. "Pokud budeme mít pět a půl pětky, myslím, že to bude dostatečné, abychom to prostřídali," nastínil Říha a dodal, že řezy bude provádět vždy teprve s jistotou, že mu další hráči dorazí. "Každopádně to není snadné říct hráči, že končí a odjíždí. Je to pro trenéra asi to nejtěžší," přiznal Říha.