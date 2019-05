Říha: Takový zápas se těžko hodnotí, ale může nám hodně dát

Bratislava - Trenér českých hokejistů Miloš Říha konstatoval, že zápas s Itálií (8:0), který jeho týmu zase o kousek přiblížil postup do čtvrtfinále play off mistrovství světa, je těžké hodnotit. Potěšilo ho však, jak se jeho svěřenci s utkáním o "povinné" body vypořádali.

"Takový zápas se hodnotí těžko. Samozřejmě je spokojenost s výsledkem a s tím, že jsme nedostali gól. Také spokojenost s nováčky, kteří do toho naskočili. Zase tam byl týmový duch a parta, což musíme cenit. Myslím, že i takový zápas nám může dát hodně: zodpovědnost, chuť pracovat za tým a hrát s plným nasazením, zkusit si třeba vhazování, nefaulovat...," řekl Říha v rozhovoru s novináři.

Italové podali z jeho pohledu velmi sympatický výkon. "Je to pro ně až kruté, protože si vypracovali spoustu šancí v těch prvních dvou třetinách. Měli jsme tam trošku štěstí. Italové hráli celoplošně, nezazdili to, hrozně se mi líbili v tom, jak nás chodili napadat v první a druhé třetině, takže jsme si mohli vyzkoušet spoustu věcí, to je pozitivní," pochvaloval si Říha.

Itálie dosud nedala za pět zápasů gól a má hrozivé celkové skóre 0:38. Říha ale nechtěl zpochybňovat jejich účast mezi elitou. "Takhle je nastavený řád. Na mistrovství světa bylo vždy nějaké překvapení, ale tenhle turnaj je trošku zvláštní. Je nabitý. Ty nejlepší týmy mají více jak tři čtvrtě hráčů z NHL, takže to je úplně jiný level. Naproti tomu tyhle země mají jednoho nebo dva hráče, co jsou trošku top, a to nestačí," konstatoval Říha.

Poprvé poslal do branky Pavla Francouze. A ocenil, jak si vedl. "Musel totiž podat naprosto jistý výkon. Šance tam byly a on to vychytal. Pavel musel být zcela soustředěný, což jsme od něj také čekali. Pokud by k tomu přistoupil třeba trošku laxněji, šance Italů, co měli, mohly skončit v bráně. Poslední třetinu jsme si řekli, že budeme hrát perfektně z obrany, což se nám o padesát procent zlepšilo oproti prvním dvěma třetinám."

Kdo ale bude v zahajovací sestavě při příštím utkání v neděli s Rakušany, šedesátiletý kouč neprozradil. "Pokračujeme v tom, že jdeme zápas od zápasu. A teprve uvidíme," podotkl Říha.

Slova chvály měl i pro třiatřicetiletého debutanta na mistrovství světa Milana Gulaše. "Jako nováček si vedl velmi dobře," smál se Říha. "Ale každý někdy začínáme," dodal pobaveně.

Pak už přeladil v souvislosti s Gulašem, jehož velmi překvapivě dodatečně povolal, na vážnější notu. "Myslím, že ten hráč si to hlavně zaslouží. Po celé dvě sezony měl smůlu, že se na mistrovství světa nebo olympiádu nedostal. Letos si to znovu zasloužil. Škoda, že chytil virózu, jinak bychom byli rozhodnutí daleko dřív. Ten nápad přišel, když už bylo jasné, že nemůžeme čekat na Hertla, Krejčího a ani Pastrňáka, takže jsme potřebovali trochu zkušeného hráče. A hlavně pozitivního, což Milan splňuje," prohlásil Říha.