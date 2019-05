Říha: Prospali jsme začátek, ale pak jsme se vrátili k hokeji

Bratislava - Různé pocity se mísily po utkání se Švýcarskem v trenérovi českých hokejistů Miloši Říhovi. Potěšila ho důležitá výhra 5:4, zároveň viděl ve hře řadu nedostatků, které umožnily Švýcarům vrátit se i přes dvoubrankové manko do zápasu.

"Byl to velmi silný a emotivní zápas, v němž obě mužstva chtěla hrát. My jsme trošku prospali začátek a nechali se tam trošku vyhecovat, spíš jsme si všímali nějakých zákroků než hokeje. Potom jsme se ale vrátili k hokeji, zápas jsme otočili a vedli 4:2," řekl Říha novinářům po utkání.

Švýcarům se podařilo vyrovnat v 57. minutě na 4:4. "Zase jsme pak usnuli, když jsme si mysleli, že Švýcaři se nezvednou po těch těžkých zápasech, co měli v nohách. Ale klobouk dolů před nimi, znovu se zvedli a přehráli nás tím, co jsme hráčům malovali. Takovými taktickými věcmi, které my jsme nepoužili, což mě docela překvapilo," uvedl Říha.

"My Češi přitom vždy použijeme hlavy na to, abychom zápas dotáhli do konce. Švýcaři nás tam přehrávali zejména ve vhazováních, která jsme si ukazovali na videu, takovými taktickými věcmi, na které my jsme nezareagovali. Ale tím srdíčkem a charakterem si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě," doplnil Říha.

Šedesátiletý kouč by rád viděl od svého mužstva lepší reakci na vývoj utkání. "Nereagujeme na to poctivě tak, jak bychom měli. S tím, že bychom hru kouskovali, zpomalili ji a nechtěli tolik hrát ten super hokej, tolik nepropadali v útočném pásmu a nechtěli dát tolik gólů, ale naopak se trošku zaměřit na to, abychom je nedostali," prohlásil kouč.

Přiznal, že místy bylo těžké hráče v bláznivém utkání i tempu ukočírovat. "Kdyby se dal tým zkrotit, tak ho zkrotím. Ale byla tam obrovská euforie. Měli jsme ze Švýcarů obavy. A oprávněné, jak je vidět. Euforie za stavu 4:2 proto byla obrovská. Oni vypadali, že už se nezvednou," uvedl Říha.

Vadilo mu, že gólman soupeře Reto Berra pokračoval v utkání poté, co vyrážečkou plácl do obličeje beka Filipa Hronka. Inkasoval za to jen dvě trestné minuty. "Chtěli jste pro něho vyšší trest. Za to musí gólman dostat pět plus do konce utkání. Oni se s námi ale vůbec nechtěli bavit. Dneska se rozhodčí nechtěli bavit ani s kapitánem," divil se Říha.

Zápas bral jako prospěšnou prověrku před čtvrtfinále. "Prověrka, co se síly soupeře týká, to ano. Ale my musíme hrát trošku jinak. Jestliže narazíme na silnějšího soupeře, musíme vydržet 60 minut pracovat podle nějakého schématu a podle něčeho, co si řekneme. Jinak fungovat nemůžeme," zdůraznil Říha.

Komu budou jeho svěřenci čelit ve čtvrtfinále, tím si hlavu nezatěžoval. "Padni, kdo padni. Myslím, že i hráčům je to z hlediska stylu hry jedno. Je to v rukách někoho jiného. Počkáme, jak to dopadne. Vedle Finů, které známe, jsou styly ostatních úplně stejné," prohlásil Říha s tím, že večer půjde do hlediště Zimního stadionu Ondreje Nepely sledovat zápas Švédska s Ruskem.

"Už teď se na něco podíváme, sledujeme soupeře z druhé skupiny. Už jsem viděl asi tři zápasy, odpoledne si dám chvilku pauzu a pak se podívám na další. Budeme to mít připravené a detailně rozebrané. Pomaličku se začneme chystat na soupeře," plánoval Říha.