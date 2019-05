Říha před MS: Těším se, ale hlavně na to, až se vše ustálí

Bratislava - Po takřka sedmi týdnech příprav přichází pro výběr kouče Miloše Říhy vrchol mezinárodní sezony: hokejová reprezentace vstoupí v pátek proti Švédsku do mistrovství světa. Pro Říhu samotného půjde o první velkou akci na střídačce národního týmu v pozici hlavního trenéra, do níž byl dosazen loni v červnu. Dobré vykročení si přeje pro pohodu v mužstvu, ale i s ohledem na možnost setrvání v Bratislavě pro čtvrtfinále, což je základním cílem.

Zkušený šedesátiletý kouč se na ostrý start po dnešním tréninku evidentně těšil. "Hlavně se ale těším na to, až nám to vykrystalizuje se sestavou, nebudeme už muset přemýšlet o variantách a ustálíme ty čtyři útoky a sedm nebo osm obránců podle toho, jak budeme hrát. Všechno se uklidní a i kluci samotní se uklidní, protože budou vědět, že hrají," řekl Říha v rozhovoru s novináři.

Přestože osmičlenné skupiny skýtají prostor pro případnou chybu, začátek je důležitý. Tentokrát o to víc, že hned na úvod budou ve hře důležité body s ohledem na umístění v konečné tabulce skupiny a město, kde týmy absolvují čtvrtfinále. Třetí a čtvrté mužstvo skupiny ho totiž odehrají v takřka 400 kilometrů vzdálených Košicích.

"Start je důležitý pro každého a samozřejmě je to i kvůli umístění ve skupině. Samozřejmě bychom chtěli jednoho z velkých favoritů porazit, abychom nemuseli cestovat. Ale to chce každý, aby si čtvrtfinále užil tady," podotkl Říha.

Zdůraznil ale, že ve skupině není lehkého soupeře. "Švýcaři posílili, Italové mají spoustu hráčů ze švýcarské ligy, jednoduché to nebude ani s Nory... Musíme pracovat naplno zápas od zápasu," uvedl Říha. Hráče však nechce v přípravě na utkání přehnaně zatěžovat. "Dnes ještě probereme něco z taktiky, koukneme na nějaký zápas, zase se vrátíme k utkání, které jsme odehráli dobře v Brně, ale pak už jen určíme sestavu, aby měli klid."

S prodlužujícím se čekáním na medaili, kterou vydřeli čeští hokejisté naposledy v roce 2012, kdy přivezli bronz, sílí očekávání. "Na začátku jsme skládali mužstvo a dělali těžkou přípravu s cílem, abychom měli vysoké ambice. Každé mužstvo je ale nabité a snaží se to dotáhnout do konce, aby bylo co možná nejsilnější. Švédové, Rusové, Američani, Kanaďani... Bude záležet na momentech, maličkostech, štěstí i zdravotním stavu," vyjmenoval Říha hlavní faktory, které podle něho rozhodnou.

"Když ale splníme, co si říkáme každý den, zdravotní stav bude v pořádku a přijde k nám troška štěstíčka, tak tu šanci máme," dodal Říha.

Na co může sázet především? "Útočnou fázi máme slušnou, máme tam střelce. Potřebuje se to uklidnit a pokud střelci vezmou tu roli na sebe a trošku to zjednodušíme, bude další pohoda a s tou pohodou budou přicházet i lepší výsledky a víc si dovolíme, budeme sebejistí. Myslím, že jsme našli šéfa. A myslím, že parta je vynikající, což je nesmírně důležité," pochvaloval si Říha.

Dění v košické skupině chce sledovat. "Měl jsem to připravené a domlouval jsem se s trenéry z Česka. Bohužel finále extraligy bylo tak dlouhé a kluci si chtějí odpočinout. Takže hledám variantu, že by tam někdo jel. Rusové mají třeba čtyři skauty, stejně tak i Kanada. My bychom tam tedy poslali alespoň jednoho, aby nám to vysledoval a byli jsme na to připravení. Myslím, že v tomhle jsou všichni daleko dál. My na to máme dva lidi, všichni ostatní osm. To si myslím, že by se kolem národního mužstva mělo také zlepšit," řekl Říha.