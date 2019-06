Říha o svém konci u reprezentace nevěděl, ale smlouvu dodrží

Praha - Reprezentačního trenéra Miloše Říhu zaskočilo minulý týden oznámení hokejového svazu, že ho od sezony 2020/21 nahradí ve funkci Filip Pešán. Šedesátiletý kouč, který loni převzal národní tým po Josefu Jandačovi a dovedl ho ke čtvrtému místu na mistrovství světa na Slovensku, to podle svých slov netušil. Uvedl to v rozhovoru pro Lidové noviny. Dokonce zvažoval, zda od reprezentace neodejde už před vypršením smlouvy, což ale podle dnešního vyjádření nehrozí.

Vedení Českého hokeje se s Říhou spojilo a vyvrátilo možnost, že by smlouvu nedodržel. "Mohu prohlásit, že případné předčasné ukončení kontraktu není a nebylo z pohledu žádné ze smluvních stran na pořadu dne. Počítáme s tím, že Miloš Říha naváže na úspěšnou práci z předchozí sezony," uvedl mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Říha v rozhovoru Lidovým novinám řekl, že by mohl funkci předčasně opustit. "Může se to stát. Přijde mi to opravdu divné. Volal jsem si o tom s panem Králem (prezident svazu) a panem Urbanem (generální sekretář svazu), kteří mi to vysvětlovali svým způsobem," prohlásil. "Zatím jsem nad tím tolik nepřemýšlel, ale už bych asi měl, protože se blíží první přípravný kemp. Taky bych si o tom měl promluvit se svými asistenty, protože i oni k tomu mají co říct. Musíme to vyřešit co nejdřív."

Jeho asistenty jsou Robert Reichel, Karel Mlejnek a nově také syn Miloš Říha mladší, kterého minulý týden schválil výkonný výbor. Už na konci uplynulé sezony i během MS neoficiálně u reprezentace vypomáhal.

Prezident Českého hokeje Tomáš Král o tom, že Říha po skončení dvouleté smlouvy pozici hlavního kouče opustí a nahradí jej Pešán, informoval před týdnem na tiskové konferenci po jednání výkonného výboru.

"Vůbec jsem o tom nevěděl, bylo to pro mě obrovské překvapení, které přišlo zničehonic. Jsem z toho špatný. Za to, co jsme do toho dali, jsme dostali od českého hokeje takovýhle pohlavek. Dost mě to mrzí. Hlavně to přišlo po schůzi, kde se nic neřešilo a jen se ustavil aktuální realizační tým," řekl Říha Lidovým novinám.

"A najednou přišly zprávy, že se dělá tiskovka, kde Filip Pešán říká, jak bude pracovat s hráči, novináři se ptají hráčů, jak se jim to líbí, a tak dále. To je docela kruté pro trenéra, který tam ten rok bude. Ať to budu já, nebo někdo jiný. Je to strašné, nedokážu si představit, jak teď budeme pracovat," uvedl.

Pešán na nedávné tiskové konferenci potvrdil, že opustil střídačku Liberce a zamířil do svazových služeb i s výhledem toho, že bude trenérem reprezentace. O tom, že bude v nadcházející sezoně šéftrenérem svazu a generálním manažerem reprezentace do 20 let, informoval Český hokej 7. května těsně před mistrovstvím světa v Bratislavě.

Říha nabízel Pešánovi na MS roli skauta možných soupeřů, kteří hráli v Košicích. "On to odmítl s tím, že si chce odpočinout, což jsem jednoznačně chápal. Od té doby jsme spolu nemluvili. Bavili jsme se akorát na té schůzi, ze které on potom odešel na tiskovku," prohlásil.

Král vysvětloval dopředu oznámenou změnu trenéra jako krok, který je například ve Švédsku či Finsku běžný. "Akorát mi teď připadá, že jsem jim zbyl. Tahle situace mi přijde dost těžká, když už jsme ten rok všichni zvládli. Když tak to měli udělat hned. Já mám smlouvu ještě na rok, ale to nic neřeší, mohli se případně se mnou domluvit," řekl Říha.

"Tohle mi přijde opravdu divné. Bylo mi řečeno, že se to tak dělá například ve Švédsku, ale podle mě se to děje třeba kolem Vánoc, kdy už vědí, že jeden trenér odstupuje a druhý po něm nastupuje," uvedl Říha.

"Je to jejich rozhodnutí, mně se to nelíbí, každému to řeknu, ale co bude a nebude, jak to bude pokračovat, to si musíme nejprve vyříkat. Nedovedu si představit, že já budu trénovat hráče a zvát je na mistrovství světa, zatímco mi s nimi bude mluvit někdo jiný a připravovat si je na další rok. Tuhle myšlenku nechápu," dodal.

Král reagoval prohlášením, že jde o koncepční, předem plánovaný krok. "Na rozdíl od minulosti pro něj máme vytvořeny podmínky a souvisí s ním i jmenování Filipa Pešána generálním manažerem juniorské reprezentace," uvedl šéf svazu. Už dříve také vysvětloval, že se po konci reprezentační sezony nový kouč v minulosti těžko hledal, protože vhodní kandidáti měli kontrakt v klubech.

Král počítá s Říhovým pokračováním po dobu platného kontraktu. "Výkony, které reprezentace pod jeho vedením předváděla na mistrovství světa, zhodnotil výkonný výbor Českého hokeje kladně a schválil i trenérův návrh na složení realizačního týmu pro nadcházející sezonu včetně jeho rozšíření o Miloše Říhu mladšího. Případné prodloužení kontraktu nicméně předmětem jednání výkonného výboru nebylo," dodal Král.