Říha: Neuvěřitelný výkon, jsem na hráče hrdý, chybělo jen štěstí

Bratislava - Trenér Miloš Říha dokázal hned v prvním roce svého působení u národního týmu najít cestu do závěrečných bojů mistrovství světa, ale nikoliv k medaili. Výsledkem je třetí čtvrté místo z posledních šesti šampionátů. Přesto byl český kouč na mužstvo, jemuž proklouzl bronz mezi prsty až v nájezdech bitvy proti Rusku, hrdý. Nejen za vystoupení v utkání, ale na celém turnaji.

"Byl to neuvěřitelný výkon našeho mužstva. Byli jsme blízko a každého mrzí, že to nevyšlo. Jsem ale hrdý na hráče a na to, co dnes předvedli, protože zklamání z výsledku zápasu s Kanadou bylo dost velké. Jsem na ně ale hrdý za celý turnaj a už i za celou přípravu. Na všechny, co tím prošli," řekl Říha novinářům.

Zamlouvala se mu touha týmu po zisku cenného kovu. "Od začátku zápasu byli kluci namotivovaní na vítězství a bylo to vidět. Hráli jsme s daleko větší lehkostí než proti Kanadě. Po tom semifinálovém zápase jsme ten výkon neskutečně zvedli a vystřelili na soupeřovu branku 50 střel," poukázal šedesátiletý kouč na velkou střeleckou převahu v poměru 50:31.

Ještě po první třetině vedli Češi 2:1, jenže pak už Andrej Vasilevskij neinkasoval až do konce nájezdů ani jedinkrát. "Brankář soupeře podal vynikající výkon. Nám chybělo více štěstí. Vytvářeli jsme si spoustu šancí, ale bohužel dnes to štěstí stálo při brankáři Rusů. V nájezdech se ho pak kluci asi i trochu zalekli, byly vidět takové obavy," dodal Říha.

Skvěle si ale při druhém startu na turnaji vedl i Šimon Hrubec. "Měl tu roli těžkou, ale také měl nejčistší hlavu. Poté co se Francouz zase vrátil na lůžko, rozhodovali jsme se mezi Bartošákem a Hrubcem. Myslím, že to utkání odchytal spolehlivě a v některých momentech tam vychytal šance Rusů," řekl Říha.

V součtu střel na branku ze semifinále a zápasu o bronz vyslali čeští střelci na gólmany soupeřů 91 střel. Stačilo to ale jen na tři góly, což bylo málo.

"Každý zápas je jiný, to se nedá tak říct. S Kanadou nám chyběl důraz, pohyb, daleko větší srdce. Dneska to opravdu bylo o štěstí. Trošku jsme tam v některých fázích a situacích dva na jednoho... Ale já bych nechtěl nic kritizovat, naopak vše vyzdvihnout. Možná se čeká, že budeme něco kritizovat, to ale v žádném případě, to si kritizujte vy," řekl Říha směrem k novinářům.

Udělal by zpětně něco jinak, kdyby mohl? "Vždycky můžete udělat něco jinak, v každém turnaji. Kritiků bude milion. Že měl hrát ten nebo ten, že jsem to měl udělat jinak. My se ale díváme každému přímo do očí. Asi bychom nic neměnili," konstatoval Říha.

Spokojený byl s herním projevem v průběhu celého turnaje. "Zase se tam ukázal ten český hokej, který Češi vždy hrávali. V závěru se nám ukázalo i to srdíčko a vůle, s níž jsme vyhrávali, ale chybělo nám štěstí."

Vystoupení týmu v Bratislavě označil za ukázku do budoucna. "Potřebujeme ty mladý hráče, aby nám vytvořili větší konkurenci a rádi nám jezdili do národního mužstva. Ohlasy hráčů, že budou chtít přijet znovu a reprezentovat, mám. Řekli to i hráči, kteří třeba nehráli: Chytil i Vrána, kterého jsme několikrát probírali. Všichni se chtějí vrátit, žádnou křivdu necítí," podotkl Říha.

"Totéž kluci, se kterými jsme tvořili základ a do nominace se nakonec nedostali. Všichni chtějí i za rok jet. To je příslib. Jen bych chtěl, aby se i v extralize ukázali ti mladší, abychom je mohli brát na turnaje Euro Hockey Tour a vyzkoušet je. Pak budeme mít základnu širší," dodal Říha.

Český hokej potřebuje k tomu, aby zase vystoupal na nejvyšší místa, z jeho pohledu především tvrdou práci. Právě takovou cestou chce jít i nadále. "To je ale cesta každého trenéra - pracovat. Že jsme nastolili pravidla, kluci je vzali a pak zjistili, že jim opravdu sedí a vyhovují, to je jen o přesvědčení lidí. Nic ohromného jsme nedělali," uvedl Říha.

Má za sebou první polovinu z dvouleté smlouvy. Co mu rok ve funkci dal a vzal? "Vzal mi bronzovou medaili. A co mi dal? Zase zpátky českou hrdost," uvedl Říha a jen ztěžka v sobě potlačoval emoce.