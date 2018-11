Helsinky - Kouč Miloš Říha starší začal u českého národního týmu poslední příčkou na turnaji Karjala, nepřisuzuje tomu ale větší význam. Potěšilo ho, že po dvou porážkách se jeho svěřenci zvedli a dokázali zdolat Rusko, vítěze úvodního dílu Euro Hockey Tour v sezoně.

"Může se zdát, že nás Rusové podcenili, protože už před zápasem měli jisté první místo v turnaji. Oni s námi ale nikdy nechtějí prohrát, taky to berou trochu speciálně. Jejich střídačka podle toho žila. My jsme potřebovali hráče zase trochu namotivovat. Zopakovali jsme, co po nich chceme, a oni to na ledě předvedli, za což jim patří velký dík," řekl devětapadesátiletý Říha v rozhovoru s novináři.

Poslední místo nebere jako neúspěch. "Nehodnotím to tak v žádném případě. Hodnotím to dobře. Pro mě to byla velmi dobrá příprava, dobrý vstup do nové práce. Nikdo neodmítl, naopak se všichni hlásili, že rádi přijedou i příště. Jejich přístup byl pozitivní. Když to přeženu, výsledky nás v téhle fázi až tak nezajímají. Kdybychom Karjalu vyhráli, nemáme co dělat a všichni by si mysleli, jak to děláme dobře," vysvětlil Říha.

Nejvíce vyzdvihl kompaktnost týmu a partu, jež se vytvořila. "Jako trenéři jsme jim docela naložili, vytvořili jsme na ně takový zvláštní tlak, na který v národním mužstvu nebyli zvyklí. Nehleděli jsme až tak na odpočinek. Víc jsme na ně tlačili, pracovali jsme na disciplíně, aby spolu mluvili a vyhovovali si. Do příště v tom chceme ještě víc přidat, abychom zvládli nejenom konkurovat Rusům a Švédům, ale abychom se posunuli tam, kde jsme byli. Bude to ale trvat dlouho," předpověděl Říha.

Jednotlivce hodnotit a vyzdvihovat nechtěl, přesto některá jména uvedl. "Celý kolektiv přijal tu výzvu a dobře pracoval. Byli tam hráči, kteří mě potěšili víc, i hráči, od kterých jsem očekával víc. Vyzvedl bych asi gólmany. Zkušení obránci ukázali stabilitu," ocenil Říha.

"Vyskočili třeba Doudera se Zámorským, ti odehráli výborné zápasy. Musil taky. Jsou příslibem. V útoku parta kolem Nestrašila, Sekáče a Kubalíka se posunula dál, věřím, že se budou ještě zlepšovat. Řepík si odehrál svoje. Škoda, že nemohli přijet Jirka Novotný nebo Martin Zaťovič, s Kvapilem jsme se nedomluvili, což je škoda. Mohli jsme být o kousek dál, ale pořád s nimi budeme mluvit," doplnil Říha.

Přiznal, že hráči zpočátku na plány realizačního týmu během reprezentační akce koukali všelijak, dost nevěřícně. "Když jsme jim dopředu poslali program dvoufázových tréninků, nazpět přicházely vysmáté smajlíky. Povedlo se nám je o tom ale přesvědčit. Nakonec jsme jim dali i program do klubů, aby pracovali ještě víc, než jsou zvyklí," řekl Říha.

Základ je pro něho hrát týmově a vytvořit soudržné jádro. "Kvalitou a technikou nikoho asi přehrávat nebudeme. Oni jsou v práci o kus dál, mají základnu daleko širší. Mají víc kvalitních hráčů. Švédové mají v Americe 200 hráčů, my čtyřicet. Postupnou prací budeme hráče zatěžovat, tak široký tým ale mít nebudeme. Vracíme se možná trochu zpátky, kdy třeba pod Ivanem Hlinkou býval prakticky jeden tým, do kterého se bylo hodně těžké dostat. Tohle je ale podle mě správná cesta," podotkl Říha.

Vybírat zamýšlí zhruba z okruhu padesáti hráčů. "Možná jich bude o něco víc. Pro příští turnaj necháme základ tohoto týmu a doplníme ho dalšími kluky, abychom znovu vytvořili konkurenci a na mistrovství světa mohli využít třeba dvě nebo tři pětky z toho okruhu," nastínil Říha.