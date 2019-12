Říha má k dispozici jen 15 hráčů, zástupci KHL se připojí později

Plzeň - Kouč hokejové reprezentace Miloš Říha starší měl na srazu v Plzni před Channel One Cupem k dispozici zatím jen 15 hráčů. Ostatní pozvaní se podle původního plánu připojí později. Jde o zástupce Kontinentální hokejové ligy.

V Plzni, kde ve čtvrtek vstoupí vítěz turnaje Karjala do dalšího dílu série Euro Hockey Tour v duelu proti Finsku, měl Říha pro úvodní trénink vedle gólmana Romana Willa k dispozici jen šest obránců a osm útočníků. Z ofenzivy vypadl zraněný Jakub Flek, jehož nahradí Radan Lenc. Jiří Sekáč má dorazit v úterý, ostatní hráči z KHL se přidají k týmu ve středu.

"Tréninky necháme, jak je máme naplánované, dopředu jsme věděli, že to takhle bude. Dnes tedy jeden, zítra dva a ve středu zase další, ten bude podle toho, abychom se sešli už všichni, takže jestli půjdeme ráno, nebo až odpoledne, to teprve uvidíme," řekl jednašedesátiletý kouč.

Jen na zápas v Plzni využije útočníka Milana Gulaše, v souladu s původní dohodou. "Domlouvali jsme se už na mistrovství světa v Bratislavě, že bychom s Milanem pokračovali v nějaké spolupráci, pokud mu to půjde. A šlo mu to hned od začátku. K prvnímu turnaji řekl, že nemá formu, teď jsme se domluvili na zápas v Plzni. A na příští turnaj by jel na celý," uvedl Říha.

Co od jasně nejproduktivnějšího hráče této extraligové sezony očekává? "Věřím, že bude trošku jistější. Na šampionátu se necítil úplně ve své kůži, ale co jsme od něho potřebovali, to udělal. Teď bude jistější a věřím, že bude další z těch osobností v kabině, která to mužstvo povede," podotkl Říha.

"Věřím, že Milan Gulaš bude něco jako Honza Kovář, který to vlastně řídil celý ten minulý turnaj. Přinesl do toho pohodu, ale i zkušenost, byl kapitánem a celý kolektiv stmelil. To teď čekáme do Milana, aby nás nastartoval a udělal před domácím publikem ten první krok ve druhém turnaji," doplnil Říha.

Z turnaje Karjala se omluvil také liberecký Michal Birner, nyní už se ale sám cítí lépe připravený, aby hájil barvy národního mužstva. "Jsem na něho zvědavý, protože on sám avizoval, že pro tuto sezonu na reprezentaci nebude. Sám si tolik nevěřil, ale bude záležet jen na něm, jak to vezme. Myslím, že je to dobrý hráč. V Liberci předvádí velmi dobré výkony, proto jsme ho také chtěli vidět," konstatoval Říha.

Kapitán ještě určený nebyl. "Zatím je takovým mluvčím Martin Zaťovič, ale ještě se o tom budeme bavit, až všichni kluci přijedou. Je možné i to, že by na čtvrtek dostal 'céčko' Milan Gulaš," prozradil Říha.

Jasno má v souvislosti se čtvrtečním domácím utkání také o obsazení brankoviště. "Určitě bude chytat Roman Will, stejně tak ten zápas odehrají všichni Plzeňáci. A pak se uvidí," řekl Říha.

Český tým trénoval v sestavě Will - Moravčík, Krejčík, Mozík, Klok, Hrbas, Pyrochta - Gulaš, Filippi, Zaťovič - Rousek, Tomášek, Birner - R. Zohorna, Horák.