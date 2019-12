Říha: Karjala už je za námi, teď je třeba odvést další práci

Praha - Kouč hokejové reprezentace Miloš Říha touží na podniku Channel One Cup navázat na triumf z listopadového turnaje Karjala, a to nejen výsledky, ale také předvedenou hrou. Opětovně si pochvaloval touhu hráčů reprezentovat.

"Že jsme byli na Karjale úspěšní, to už je za námi, teď to musíme potvrdit, navázat na to, jít zase dopředu a odvést další práci, abychom byli úspěšní zase," řekl Říha v rozhovoru s novináři při zveřejnění nominace. "Nabíjí mě optimismem především to, že hned po tom turnaji jsme dělali nominaci na ten nadcházející turnaj, protože jsme potřebovali vytvořit nějaký základ i kvůli vízům, a zájem mají všichni. Z toho mám radost," řekl Říha.

Během prvního dílu Euro Hockey Tour v sezoně měnil herní styl hodně s ohledem na soupeře. "Chceme na to navázat i v tomto směru, ale budeme to brát zase až jednotlivě po zápasech," nastínil Říha. "S Finy budeme hrát tentokrát doma, uvidíme, v jaké budou sestavě, ale asi nebudou tak otevření, jak hráli doma. V Rusku se dá čekat, že nám domácí budou chtít vrátit 3:0 z posledního zápasu, což nemohli překousnout. Švédy pak máme na závěr turnaje. Na každý zápas budeme mít něco připraveného," ujistil.

Zatímco minule se v rozporu s původním plánem nedostalo mezi trojicí gólmanů na Karla Vejmelku, tentokrát by měl každý z trojice Šimon Hrubec, Marek Langhamer a Roman Will odchytat jedno utkání.

"Hned po Karjale jsme se o tom bavili a hodně jsme o tom diskutovali, abychom na to byli připravení. Znovu chceme vyzkoušet Willa s Langhamerem. Teď máme myšlenku, že by opravdu odchytal každý jeden zápas, abychom viděli nejen Hrubce, který nám v minulé sezoně zachytal velmi dobře, ale i ty dva, zda to zopakují. Brankář, co bude chytat na úvod v Plzni, tak potom asi nepojede do Moskvy," uvedl Říha.

Tak trochu samostatnou kapitolou je zkušený útočník Milan Gulaš, jasný lídr bodování i střelecké tabulky extraligy. "Vždy se před velkou akcí na poslední chvíli zranil, na poslední mistrovství světa se dostal, ale na mě tam byl takový moc utažený. Navíc to bylo po měsíci volna, co měl. I když jeho věk jde dál, předvádí takové výkony, že do mužstva patří a má mu co dát. A já věřím, že jestli se na šampionát připraví, bude určitě platným členem, ale to je ještě strašně daleko," konstatoval Říha.

Vrací se také útočník Martin Zaťovič, jenž byl dlouho v přípravě na poslední MS, ale do týmu se nakonec nedostal. "Mrzelo mě tehdy, jak to skončilo, protože Martin tomu na turnajích dával všechno. Nechtěl tehdy čekat na volné místo, ale teď naprosto jednoznačně řekl, že pojede. Je připravený," přiblížil Říha.

Podobné je to i s Michalem Birnerem, který před Karjalou prohlásil, že se na reprezentaci necítí. "Mluvili jsme s ním. Bál se toho, aby nebyl pátým kolem u vozu a nehrál třeba to, co hraje v Liberci, takže by se tolik neukázal. Ale to záleží jen na něm, my ho bereme jako platného člena širšího reprezentačního výběru. Jsme rádi, že přijede a sám si ověří, zda na mezinárodní hokej má, nebo ne," uvedl Říha.

Před Karjalou mu vypadl ze hry zraněný útočník Tomáš Hyka, nyní se zdá, že se Říha bude moci vrátit k záměru složit útočnou formaci s ním, Lukášem Sedlákem a Dmitrijem Jaškinem. "Jsem na ně zvědavý. Jaškinovi se daří, i když v reprezentaci bych od něj očekával ještě daleko víc. V Dynamu se mu ale daří, má roli střelce a věříme, že tahle lajna by mohla spolu fungovat. Sám jsem na to zvědavý," připustil Říha.