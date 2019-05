Brno - Čeští hokejisté si v sedmém zápase ve finální přípravě na mistrovství světa na Slovensku připsali první porážku. Při vstupu do domácího turnaje Carlson Hockey Games v Brně podlehli Finsku 2:3 a kouč Miloš Říha ví, že právě zápasy závěrečného dílu Euro Hockey Tour tým v generálce na šampionát opravdu prověří.

Češi předtím v předešlých týdnech hráli dvojzápasy s Rakouskem ve Znojmě (3:1) a Linci (5:4 po samostatných nájezdech), s Německem v Karlových Varech (5:4 a 5:4) a se Slovenskem v Trenčíně (3:1) a Nitře (2:0). "Nás jen trošku prověřili Slováci ve druhém zápase, že do nás začali šlapat," prohlásil Říha.

Proti Slovensku už nastoupili z posil z NHL útočníci Filip Chytil s kapitánem Jakubem Voráčkem a obráncem Radkem Gudasem. Dnes se zapojili také obránci Filip Hronek a Jan Rutta a útočníci Michael Frolík, Dominik Simon a Dmitrij Jaškin.

"Někteří kluci, kteří přijeli ze zámoří, dlouho nehráli a bylo to vidět. Třeba u Jaškina bylo jednoznačně vidět, že by on chtěl, ale hokejovost, nebo to, co on má, drajv na bránu tam v určitých chvílích nebyl. V určitých fázích dělal chyby," komentoval výkon útočníka Washingtonu, který za poslední dva a půl měsíce odehrál jediný zápas v NHL.

"Zase se vytvořilo nové mužstvo. Začínáme zase od nuly. Není se co divit," uvedl Říha, který ve druhé třetině zamíchal složením všech útočných formací. Ty hrály ve složení Voráček, Simon, Frolík - Zaťovič, Jan Kovář, D. Kubalík - Jaškin, Chytil, H. Zohorna a Řepík, R. Hanzl, Sekáč.

"Byl jsem spokojený, že jsme začali dělat, co jsme chtěli. Začali hrát jiný hokej, trošku agresivnější. Začali šlapat nohama, vynutili jsem si přesilové hry a šance, které jsme bohužel nedali," prohlásil Říha, který nebyl spokojený s první třetinou.

Souhru Voráčka se Simonem a Frolíkem si chce otestovat i nadále. "Necháme tu lajnu, jak dohrála. Zařadí se ještě Palát a Vrána. Trošku mi tam dneska chyběl centr, který by hrál trošku prim. Kovářovi a Hanzlovi se nějak nedařilo. Hrál dobře Chytil, který se chytá šance a nabírá jistotu," podotkl Říha.

"Neklid u některých hráčů byl určitě znát. Začátek byl takový opatrný. Než přijeli kluci ze zámoří, tak atmosféra byla bojovnější. (Na turnaji v únoru) ve Švédsku to bylo parádní, přípravné zápasy taky. Teď každý očekává a kouká kolem sebe, aby nevypadl," uvedl Říha.

Ve víkendových zápasech se Švédskem a Ruskem se podle ukážou i ostatní hráči v boji o nominaci. "My už asi víme, že turnaj asi nevyhrajeme, takže zase dáme šanci dalším hráčům, abychom to mohli zkusit zkoordinovat. Hlavně v obraně. Útočníky už nějakým způsobem chceme dostat do škatulek," připojil šedesátiletý kouč.

Duel s týmy plnými posil z NHL bere jako velkou prověrku. "Je to důležité pro to, abychom se zase dali do kupy. Říkám tomu, že teď hrajeme s áčkem, tak abychom si věřili, že na ně na všechny máme. Sladili to tak, aby si pětky konečně sedly. Mohli jsme vyřadit ty ostatní a nastal by konečně klid v kabině a mohli jsme se v pohodě připravit. Ale aby ti kluci hráli všechny tři zápasy, to by byl nesmysl, protože nás čeká na mistrovství světa sedm zápasů ve skupině za poměrně krátkou dobu," dodal Říha.