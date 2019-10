Říha chce rozložit síly na více reprezentantů

Praha - Trenér českých hokejistů Miloš Říha má v plánu rozložit síly při jednotlivých turnajích Euro Hockey Tour v nové sezoně na větší počet hráčů. Chce v turnajích sázet na mix zkušených reprezentantů i mladých nadějí a postupně tvořit kádr pro květnové mistrovství světa ve Švýcarsku, který doplní dostupné posily z NHL. Po čtvrtém místu z letošního šampionátu v Bratislavě by si Říha přál medailové loučení předtím, než po něm tým v další sezoně převezme Filip Pešán.

"Rozhodli jsme se po komunikaci s hráči, že bychom to rozdělili na taková dvě mužstva, kde budu mít starší hráče, střední generaci i mladší hráče. Děláme to druhý rok. V prvním jsme utvořili ne tak široký tým a zápasů je strašně moc. Kluci už byli unavení. I těmi příjezdy, hlavně z KHL, to bylo dost náročné," řekl novinářům Říha.

"Loni jsme to trošku okleštili, ale ukázalo nám to, že spousta kluků byla psychicky i zdravotně opotřebovaná. Když jsme zhodnotili minulou sezonu, tak třeba Jirka Sekáč toho měl strašně moc a před mistrovstvím světa se sám omluvil," prohlásil Říha na adresu nejproduktivnější českého hráče minulé sezony KHL.

"Musím navázat na Pepíka Jandače, který používal širší kádr a dával šanci i mladým. Rozšiřujeme národní tým o to, aby se i kluci z extraligy mohli seznámit s mezinárodním hokejem a pocítili, že to není tak jednoduché a je potřeba na sobě víc pracovat," nastínil Říha.

Bude ale také sázet na zkušené reprezentanty. Ze šestice hráčů, která v létě odešla ze zámoří do KHL, má v nominaci na Karjalu čtyři - beky Jakuba Jeřábka z Podolsku, Andreje Šustra z Kunlunu a útočníky Lukáše Sedláka z Čeljabinsku a Dmitrije Jaškina z Dynama Moskva. Další dva, zadáka Libora Šuláka z Čerepovce a útočníka Tomáš Hyku z Čeljabinsku, vyřadila zranění.

Chce z nich i z dalších ostřílených reprezentantů vytvářet na turnajích mix podle aktuálních možností jejich využití a potřeb týmu. "Ti, kteří nepřijedou na první akci, budou připravení na druhé. S dalšími hráči, jako je Jirka Sekáč, Honza Kovář a Milan Gulaš, komunikujeme tak, abychom v mužstvu měli vždycky osobnosti, které mají týmu co říct, i mladé hráče, kteří se ukazují v extralize," podotkl Říha.

"Je pozitivní, že všichni ti hráči chtějí reprezentovat. Musím kvitovat, že se všichni těší a souhlasí s tím, že se takto rozdělí. Snažíme se na každém zápase, který navštívíme, s kluky komunikovat. Tam jsme dál oproti minulé sezoně. S tím nejlepším svědomím budeme stavět mužstvo, aby bylo konkurenceschopné a vítězné," uvedl Říha, který má na pozici asistenta vedle dosavadních spolupracovníků Roberta Reichla a Karla Mlejnka oficiálně i syna Miloše, kouče prvoligové Slavie.

Už na konci minulé sezony vedení Českého hokeje zveřejnilo, že Říha po vypršení dvouleté smlouvy po této sezoně skončí a nahradí jej Pešán, nynější šéftrenér svazu a generální manažer výběru do 20 let, který čeká na přelomu roku domácí mistrovství světa v Ostravě a Třinci.

"Samozřejmě spolu komunikujeme, ale má svých starostí dost s mistrovstvím světa dvacetiletých. Mluvíme spíše o tom, abychom jim nebrali hráče. Chtěli jsme vytáhnout některé úplně mladé hráče a vyzkoušet, ale domluvili jsme se, že dáme zelenou mistrovství světa dvacetiletých," prohlásil Říha.

V červnu šedesátiletý Říha těžce nesl způsob, jakým se dopředu dozvěděl o konci u národního týmu. Teď se těší do další práce. "Pro mě to není zklamání. Myslím si, že všichni to děláme pro hokej. Není to moje osobní záležitost. Nechci se k tomu vracet. Je to zase další náboj, abychom dokázali to, co minule, a povýšili to o tu placku," řekl. Přeje si skončit v květnu příštího roku po šampionátu v Lausanne a Curychu medailí, na kterou Češi čekají od bronzu ve Stockholmu a v Helsinkách v roce 2012.

"Spousta věcí se nám (na MS v Bratislavě) povedla a na závěr s Ruskem chyběla troška štěstí a mohlo to vyjít. Tvoříme teď zase něco jiného. Jsem rád, že i v NHL hráči jsou vidět. Třeba Chytil se vrátil zpátky a zase se ukázal. Je tam Pastrňák... Nevím, kdo bude na mistrovství světa, ale budeme se snažit postavit zase nejsilnější tým, co můžeme," dodal Říha.