Řidičům se otevřel opravený tříkilometrový úsek D5 u Rokycan

Plzeň - Řidičům se dnes otevřel opravený tříkilometrový úsek dálnice D5 od Plzně k Rokycanům ve směru na Prahu. Po více než dvou měsících je opět průjezdný bez omezení, v místě už se netvoří občasné kolony. Motoristé už mohou také zhruba týden využívat opravený nájezd na dálnici na konci přivaděče od Plzně před Ejpovicemi. Na opravené části D5 odstranili stavbaři za 229 milionů korun s DPH podélné nerovnosti na povrchu vozovky, řekl ČTK mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Adam Koloušek.

Jde o úsek mezi kilometry 67,33 až 64,35. "Kromě rekonstrukce povrchu vozovky a středního dělicího pásu se tam opravil most na trase, dešťová kanalizace, oplocení, prostupy k hláskám SOS a ochrany optických tras a kabelového vedení," řekl Koloušek.

Během opravy byl od 6. září uzavřen nájezd na dálnici D5 u Ejpovic (EXIT 67) ve směru na Prahu. Řidiči mířící do středních Čech nebo Prahy museli najíždět na D5 buď v Černicích (EXIT 76), nebo v Rokycanech (EXIT 61).

Od minulého víkendu mohou motoristé, kteří přijíždějí od Prahy do Plzně po přivaděči z dálnice D5, opět využívat opravenou silnici od odbočky na Kyšice až k ústřednímu hřbitovu. ŘSD tam téměř čtyři měsíce opravovalo 3,2 kilometru vozovky za více než 44 milionů korun, řidiči tam mají opět k dispozici po dvou pruzích do Plzně i na Prahu. Mohou už také odbočovat od Obchodního centra Rokycanská směrem do centra Plzně.