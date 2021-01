Řidičský průkaz letos propadne 341.000 motoristů

Praha - Téměř 341.000 motoristů v Česku si bude muset během letošního roku vyměnit řidičský průkaz. Ve srovnání s loňskem to je více než dvakrát méně. Důvodem vyššího počtu v minulých letech byly povinné výměny některých starších dokladů. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Pro řidiče, kterým průkaz propadl v období loňské krize, však platí mimořádné prodloužení platnosti, zatím do konce března 2021.

V letošním roce vyprší platnost u celkem 340.953 řidičských průkazů. Nejvíce práce budou mít úřady ve Středočeském kraji, kde skončí platnost dokladů skoro 47.500 motoristům. Následuje Praha a Jihomoravský kraj. Nejvíce výměn se bude týkat řidičů ve věku 41 až 50 let.

Proti loňsku jde o velký pokles, v roce 2020 vypršela platnost dokladu více než 859.000 řidičů. Tehdy totiž končila platnost průkazů vydaných v roce 2010, kdy bylo po legislativních změnách nutné vyměnit průkazy vydané v letech 1994 až 2000. Počet loni navýšily i průkazy vydané na pět let.

Úřady však budou řešit i část loňských případů. Minimálně do konce března platí i řidičské průkazy, kterým původně měla vypršet platnost už během loňského roku. Jde o doklady propadlé od září, na ně se vztahuje výjimka zavedená kvůli koronavirové krizi. Stát tak chtěl předejít frontám na úřadech. Stávající lhůta se navíc může v případě nutnosti ještě změnit podle vývoje epidemiologické situace.

Řidiči o výměnu mohou požádat nejdříve tři měsíce před skončením platnosti svého dokladu. K výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Výměnu řidičského průkazu provádějí všechny úřady s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého bydliště žadatele. Standardní výměna je zdarma, v případě žádosti o vydání dokladu do pěti dnů motoristé zaplatí 700 korun.