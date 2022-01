Řidiči volají policii k nehodám často zbytečně, tvrdí pojišťovny

Praha - Motoristé volají policii k nehodám často zbytečně. Tvrdí to Česká asociace pojišťoven (ČAP). Podle statistik dopravních nehod z posledních pěti let nebyla podle ní nutná asistence policie u 68 procent nehod, které policisté řešili. Střety byly bez zranění a se škodou nižší než 100.000 korun. Důvodem je podle asociace hlavně neodhadnutí výše škody, případně nevědomost jak nehody řešit.

Policie podle předpisů musí dorazit na místo nehody při zranění osob, sražení zvířete nebo při poškození vlastnictví třetích osob či veřejného majetku. Policii je nutné volat také vždy při nehodě auta, které nevlastní někdo z účastníků nehody a nebo u některého z řidičů je podezření na alkohol nebo drogy. Asistence policie je pak nutná i při škodách nad 100.000 korun.

Právě u výše škody však lidé často tápou a podle asociace tak mnohdy k nehodě volají policii, přestože to nebylo nutné. U menších dopravních nehod se škodou do 100.000 korun totiž podle zákona není asistence policie nutná. "Policie ČR je povolávána k nehodě do této hodnoty zatím relativně často, protože motoristé si stále nejsou jisti, jak správně postupovat, nemají po ruce Evropský záznam o nehodě, případně se nemohou dohodnout na jednotném znění zápisu,“ uvedla mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová. Lidé podle ní často neodhadnou cenu jednotlivých poškozených náhradních dílů.

To potvrzují i data asociace. Podle nich v posledních pěti letech řešila policie ročně v průměru zhruba 101.000 nehod, z nichž 69.000 byly střety bez zranění nebo úmrtí a v celkové výši nepřevyšujících 100.000 korun. Policie vlastní statistiky o nehodách, ke kterým ji motoristé zavolali, aniž by to bylo nutné, nevede.

"Odhad hmotné škody ze strany účastníků nehod nebývá většinou problémem, zejména u dražších a novějších vozidel i malé poškození většinou přesahuje výše uvedenou částku,“ řekla Hana Rubášová z Policejního prezidia. Připomněla, že jde vždy o odhad a není tak rozhodující, jestli v konkrétním případě jde o škodu ve výši 80.000 nebo třeba 120.000 korun.

Například pojišťovna Uniqa podle Svobodové v případě výrazného překročení nákladů na opravu u nehod bez účasti policie postupuje individuálně. Záleží tak třeba na kvalitě sepsaného záznamu o nehodě nebo na tom, zda je zavinění zřejmé.

Za loňský rok policie eviduje celkem 131.787 dopravních nehod. Při nich zemřelo 470 lidí, dalších 1624 lidí bylo zraněno těžce a 20.581 osob zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody pak přesáhla 6,7 miliardy korun.