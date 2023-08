Řidiči v brněnské Žabovřeské ulici jezdí ode dneška novou silniční galerií

Brno - V brněnské Žabovřeské ulici jezdí řidiči ode dneška poprvé novou silniční galerií, která tam vznikla při budování další části velkého městského okruhu. Doprava zatím vede jedním pruhem v každém směru, a to v pravém pásu ve směru do Královopolského tunelu. Jízdní pruhy ve směru do centra, tedy ty blíže řece, jsou uzavřené. Posun ve stavbě přinesl další změny v dopravě, které budou platit do 22. srpna, vyplývá z městského webu.

"Nájezd z Fanderlíkovy ulice na Žabovřeskou bude uzavřený. V křižovatce Pisárecká–Hlinky platí zákaz levého odbočení z Pisárecké na Žabovřeskou a zákaz pravého odbočení z Hlinek na Žabovřeskou. Ve směru na Bystrc od Bauerovy budou muset řidiči jet tunelem Hlinky. Ve směru do centra bude tunel Hlinky uzavřený a trasa povede přes křižovatku Pisárecká–Hlinky," uvádí web.

Ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala v souvislosti s tímto omezením již dříve požádal řidiče nejen o trpělivost, ale pokud možno také o to, aby místem nejezdili, pakliže to není nutné. Systém dopravních informací ukazuje dnes ráno v této oblasti několikaminutové zpoždění. "Tvoří se tam kolony, ale ty se tam v dopravní špičce tvoří standardně, i když je prázdninový provoz, takže možná by bez omezení byly menší," řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Stavba velkého městského okruhu v Žabovřeské je rozdělená do dvou etap, první skončila v roce 2021. Druhá má být hotová příští rok. Na Tomkově náměstí, kde se buduje další část okruhu, dnes končí omezení na mostě přes řeku Svitavu. Poslední dva týdny se tam jezdilo jedním pruhem v každém směru, nyní je trasa zúžená pouze na křižovatce Rokytova.