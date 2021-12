Řidiči si musejí dát opozor na namrzlé vozovky

Praha - Většina silnic prvních tříd je sjízdná se zvýšenou opatrností. V noci mrholilo, někde vozovky namrzaly. V Královéhradeckém kraji si řidiči dnes musejí dát pozor na mrznoucí mrholení.

Jihočeský kraj

Většina silnic prvních tříd v jižních Čechách je sjízdná se zvýšenou opatrností. V noci mrholilo, někde vozovky namrzaly. Silničáři vyjeli se 76 sypači, hlavně v okresech Tábor, Písek, Jindřichův Hradec a Český Krumlov. ČTK to dnes řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Pavel Böhm. Podle meteorologů bude dnes v kraji zataženo, nejvyšší denní teploty od jednoho do čtyř stupňů Celsia.

V noci bylo v kraji od minus dvou do dvou stupňů nad nulou. "Převládalo mrholení, v okresech Český Krumlov, Prachatice a Tábor, na Českobudějovicku byly dešťové přeháňky. Silnice prvních tříd jsou holé, mokré nebo vlhké, 73 procent jich je sjízdná se zvýšenou opatrností," řekl dispečer. Na silnicích druhých tříd je místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v kraji zataženo. Zpočátku na většině území slabý déšť nebo mrholení, později budou srážky jen místy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od jednoho do čtyř stupňů.

Jihomoravský kraj

V části Jihomoravského kraje dnes ráno hrozí tvorba ledovky z uježděného sněhu nebo náledí při mrznoucí mlze. Teploty se pohybují těsně pod nulou, vozovky jsou mokré po víkendovém tání sněhu. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost hlavně na Blanensku, Vyškovsku, Břeclavsku a Hodonínsku. Informace zveřejňují na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Hromadná doprava má potíže v okolí Letovic na Blanensku. Na silnicích se tam podle Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje tvoří ledovka. Počítejte s nepravidelností a zpožděním linek v této lokalitě a blízkém okolí, informují dispečeři systému na webu.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji si řidiči dnes musejí dát pozor na mrznoucí mrholení. Na Rychnovsku dnes ráno padal mrznoucí déšť. Nesolené silnice v Orlických horách, Krkonoších a na Broumovsku pokrývala vrstva ujetého či zledovatělého sněhu. Hlavní silniční tahy v kaji byly po chemickém ošetření mokré, uvedli silničáři a meteorologové.

Dnes by mělo být v kraji převážně zataženo. Ojediněle se může objevit slabý déšť, který by mohl namrzat. Teploty by se měly pohybovat od nuly do tří stupňů Celsia.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou s opatrností sjízdné. Meteorologové varují, že místy se může při mrholení tvořit slabá ledovka. Teplota na většině území kraje byla ráno kolem nuly, vyplývá z údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle dopravního webu policie jsou kvůli ledovce obtížně sjízdné silnice kolem Masarykova náměstí v Jilemnici. Pro vozidla nad šest tun platí nadále zákaz vjezdu na silnici III. třídy mezi Mníškem a Raspenavou přes Oldřichovské sedlo, kterou silničáři nesolí. Řidiči kamionů musejí jet po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Na silnicích nižších tříd v Jizerských horách, horských oblastech Semilska a Českolipska je zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem, jinak jsou povrchy vozovek mokré.

Přes den by podle předpovědi mělo být v kraji převážně zataženo. Na horách místy, jinde ojediněle bude slabě pršet nebo mrholit. Místy budou mlhy. Nejvyšší denní teploty budou mezi nulou a třemi stupni Celsia.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji zůstávají na silnicích místy zbytky sněhu. Silničáři také upozorňují na možnost lokální tvorby ledovky nebo námrazy. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

Motoristé by měli jet opatrně zvláště v okolí Hlinska, Lanškrouna, Vysokého Mýta a v Železných horách. S ledovkou musejí počítat v oblasti Litomyšle, Lanškrouna, Žamberka a Ústí nad Orlicí, někde také vozovky namrzají.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr. V západní části regionu se vyskytovaly mlhy. Teploty se pohybovaly v rozmezí od minus tří do plus jednoho stupně.

Kraj Vysočina

Na silnicích Vysočiny se v noci na dnešek kvůli přeháňkám a mrholení na řadě míst tvořila ledovka. Silničáři měli přes sto výjezdů. Solené hlavní tahy byly ráno mokré, vedlejší vozovky posypané drtí. Teploty se pohybují kolem nuly, někde mohou být pořád namrzlá místa. Řidiči by měli jet opatrně, řekl dnes ČTK dispečer krajské správy a údržby Aleš Hubený před 06:30.

Výstraha meteorologů před tvorbou slabé ledovky při mrznoucím dešti platí do dnešních 10:00.

Na Havlíčkobrodsku vyjely sypače už v neděli večer, po přeháňce deště se sněhem. Jinde v kraji začaly obnovovat posyp dvě hodiny po půlnoci. Na Třebíčsku v noci pršelo, v Jihlavě drobně mrholilo. Někde se zastavily autobusy. "Trochu problémy s tou ledovkou byly, ale nic dramatického," uvedl dispečer.

Na Vysočině dnes bude většinou zataženo, občas může slabě pršet nebo mrholit, k večeru se mohou objevit mlhy. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi nulou a třemi stupni Celsia.

Zlínský kraj

Silnice nižších tříd na Vsetínsku, zejména v okolí Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm, pokrývá místy uježděný sníh. Týká se to vozovek, které nejsou udržované chemicky. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Ostatní silnice ve Zlínském kraji jsou většinou holé, suché a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Na Kroměřížsku a Vsetínsku je dnes většinou polojasno až jasno, na Uherskohradišťsku a Zlínsku oblačno až skoro zataženo bez srážek. Místy vane slabý vítr, na Vsetínsku se objevují mlhy. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus osmi do minus dvou stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, místy přechodně až polojasno, ojediněle s mlhami, zpočátku i mrznoucími. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus jedním až plus jedním stupněm Celsia. Vát bude slabý severní vítr.