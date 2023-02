Řidiči, který u Kunovic usmrtil dva silničáře, navrhl žalobce tři roky vězení

Uherské Hradiště – Polskému řidiči nákladního auta, který předloni u Kunovic na Uherskohradišťsku při nehodě usmrtil dva silničáře pracující u krajnice, navrhl dnes státní zástupce tři roky vězení a nejméně pětiletý zákaz řízení. Obhajoba žádá uložení podmíněného trestu na spodní hranici trestní sazby, souhlasí i s případným zákazem řízení. Rozsudek by měl uherskohradišťský okresní soud vynést 9. března. Zatímco loni při zahájení hlavního líčení obžalovaný Adrian Pawel Wróbel vinu odmítl, dnes se přiznal. Vyjádřil lítost a omluvil se pozůstalým. Za usmrcení dvou lidí z nedbalosti mu hrozí rok až šest let vězení.

Dvaačtyřicetiletý Wróbel si stěžoval na zdravotní indispozici bezprostředně před havárií. Tvrdil, že neví, co se s ním v autě stalo. "Nic jsem neudělal naschvál. Je mi to velice líto, chtěl bych se všem znovu omluvit. Sám to těžko zvládám a nedokážu si představit, jak to zvládají rodiny zemřelých. Kdybych neměl děti, tak bych si asi vzal život," řekl Wróbel. Nyní užívá antidepresiva a ambulantně se léčí na psychiatrii. Soud dnes požádal o mírný trest.

Tragická nehoda se stala 4. srpna 2021 ráno na rovném a přehledném úseku silnice I/50. Profesionální řidič nákladního auta Renault Master tehdy jel ve směru od Brna na Kunovice. Podle obžaloby řádně nesledoval situaci v provozu a jel rychlostí nejméně 110 kilometrů v hodině v místě, kde byla povolená rychlost omezena na 70 a následně 50 kilometrů v hodině. Podle žalobce Tomáše Pindura nereagoval Wróbel na dodávku při krajnici se zapnutými oranžovými výstražnými světly a do stojícího vozidla narazil.

Odstavený Peugeot Boxer podle obžaloby po kolizi s nákladním autem srazil dva muže, kteří při pravé krajnici pokládali přenosné dopravní značení. Oba podle žalobce utrpěli mnohačetná zranění, na místě jim podlehli. Policie už dříve uvedla, že usmrceným mužům bylo 57 a 58 let a šlo o pracovníky soukromé firmy. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu i test na drogy byly u řidiče nákladního vozu, který z havárie vyvázl bez zranění, negativní.

Obžalovaný mohl podle znalce z oboru silniční dopravy Františka Kropáče vůz vidět na vzdálenost 300 metrů a více, tedy osm až deset sekund před nárazem. "Odstavené vozidlo Peugeot se nacházelo zčásti na krajnici a zčásti, přibližně jedním metrem, zasahovalo do jízdního pruhu řidiče vozidla Renault," řekl dnes u soudu Kropáč. Řidič podle něj však na vůz nereagoval. Jako možné důvody znalec uvedl hrubou nepozornost při sledování provozu před sebou či mikrospánek.

Do České republiky jezdil Wróbel často. Tvrdil, že vždy dodržoval dopravní předpisy a neplatil v zemi žádnou pokutu. V době nehody přejížděl z Německa na Slovensko. Připustil, že z Německa vyjížděl už den před havárií, ještě za světla. Uvedl také, že měl přestávky na německo-českých hranicích a na dvou nefunkčních benzinkách.