Řidiče v Praze čekají v létě skoro dvě desítky uzavírek

Praha - Řidiče v hlavním městě čekají v létě skoro dvě desítky uzavírek. Technická správa komunikací (TSK) bude opravovat mimo jiné Koněvovu a Chodovskou ulici, na Karlově náměstí nebo na Jižní spojce. Opraven bude také most přes železniční trať ve Wilsonově ulici na severojižní magistrále nebo spodní část mostu Barikádníků na pravém břehu Vltavy. ČTK to dnes sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková. Pokračovat bude oprava tramvajové trati a vozovky v Nádražní na Smíchově nebo rekonstrukce Modřanské a Vysočanské.

Komplikace čekají v červenci řidiče na Chodovské v úseku od U Plynárny po Jižní spojku. Opravena bude silnice, chodník i autobusové zastávky. Provoz na čtyřproudé komunikaci bude zachován obousměrně vždy v neopravovaném jízdním dvojpruhu.

Po celý červenec a srpen budou silničáři pracovat na Štěrboholské radiále. Tady budou připravovat přejezdy pro samotnou rekonstrukci, která se uskuteční v roce 2021. Provoz zde bude omezen pouze o víkendech.

Rekonstrukce čeká od července do konce září opěrné zdi Letenských sadů. Doprava zde bude omezována v místech, kde se bude pracovat.

Jednou z nejdelších bude oprava na Karlově náměstí, která začne v červenci a skončí v říjnu 2020. Opraveny budou křižovatky včetně přechodů pro chodce. Rekonstruována bude letos křižovatka s Resslovou ulicí. Na zbylé dojde v příštím roce. Provoz bude omezen částečně.

Déle než na Karlově náměstí se bude pracovat na Koněvově mezi Husitskou a Černínovou. Oprava začne 27. června a potrvá až do prosince letošního roku. Oprava kromě vozovky zahrne také rekonstrukci chodníků nebo vytvoření parkovacích stání. O konkrétní podobě omezení zatím nebylo rozhodnuto. Pravděpodobně se ale bude jezdit do centra jedním pruhem po Koněvově a ve směru z centra po objízdné trase. Od července do prosince bude opravována také vytížená Kbelská ulice.

Na Jižní spojce bude TSK od srpna do konce září opravovat pravý pomalý jízdní pruh. Silničáři budou postupně pracovat v několika úsecích. Začnou ve směru do centra v úseku mezi ulicemi V Korytech k ulici 5. května a dále až k ulici V Podzámčí.

Pokračovat budou již započaté rekonstrukce. To se týká například Modřanské, kde práce potrvají do konce srpna, Vysočanské v úseku mezi Nad Krocínkou a Proseckou nebo Malešické ulice, kde práce potrvají konce července. Oprava bude pokračovat také v Branické, a to do 16. října, a v Ohradní na Praze 4.

Kromě opravy silnic začne TSK se stavbou nového mostu přes Strakonickou na Zbraslavi. Původní byl kvůli havarijnímu stavu loni na podzim demolován. Uzavřena je ulice K Výtopně a řidiče čeká omezení podle postupu výstavby také na D4. Opravována bude spodní část mostu Barikádníků na pravém břehu.

Od srpna do prosince TSK opraví most ve Wilsonově ulici, který vede přes koleje z Masarykova nádraží. Provoz bude omezen částečně, práce se uskuteční především pod mostem.