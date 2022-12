Řidiče na některých místech ČR stále trápí ledovka, situace je ale klidnější

Praha - Řidiče na některých místech ČR dnes ráno opět trápí ledovka a sníh, proti předchozím dnům je ale situace klidnější. Nesjízdné jsou například některé úseky silnic v Ústeckém kraji, ledovka je i na Svitavsku nebo Zlínsku. Výstraha před ní platí ve většině České republiky do 09:00, ojediněle až do odpoledne. Podle meteorologů budou dnes nejvyšší teploty až devět stupňů Celsia. Bude pršet, na severovýchodě Čech a na Moravě může být déšť místy i mrznoucí.

Na Děčínsku na silnicích udržovaných plužením je souvislá vrstva ledu a silnice jsou v těchto úsecích nesjízdné. Kvůli popadaným stromům je uzavřena cesta z obce Loučky k hranici okresu. Zavřena je na Děčínsku kvůli ledovce cesta z Růžové do Srbské Kamenice, z Hřenska do Jetřichovic a z Hřenska do Janova. V Teplicích v ulici Pod Doubravkou mají řidiči kvůli ledovce problém vyjet z parkoviště. Ledovka je také na silnici I/13 u Pernštejna na Chomutovsku a v jiných částech regionu. Zpoždění mohou mít v Ústeckém kraji opět vozy MHD, bezpečná není ani chůze po chodnících.

V Pardubickém kraji uzavřeli silničáři kvůli ledovce úsek mezi Moravskou Třebovou a obcí Rozstání na Svitavsku a také silnici II/366 u Zadního Arnoštova, který je částí Jevíčka. Ze stejného důvodu je neprůjezdná silnice III/4932 přes takzvaný Barák mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Na Vysočině je podle informací policie ledovka hlášená mezi obcemi Kuroslepy a Mohelno na Třebíčsku, v Libereckém kraji na silnici 9, v úseku mezi Svorem na Českolipsku a Dolním Podlužím na Českolipsku. Ledovka hrozí rovněž na Jičínsku a Rychnovsku, silnice namrzají i na Blanensku a na hranici se Zlínským krajem nebo v okolí Lanškrouna.

Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá stále platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Silnice ale v tomto úseku bývá pro těžká vozidla uzavřena každou zimu.

Ráno se stalo také několik dopravních nehod, obešly se bez vážnějších následků. V Klášterci nad Ohří se srazily dva osobní automobily, u Mostu se srazilo auto se zvěří.

Jihomoravský kraj

Silnice na jihu Moravy jsou dnes ráno většinou mokré po chemickém posypu, dálnice jsou sjízdné bez omezení, na silnicích nižších tříd silničáři vyzývají k opatrnosti. Na Blanensku, Hodonínsku a Břeclavsku hrozí namrzání silnic. Vyplývá to z informací uvedených na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Do brněnských ulic už se v noci sypače vracet nemusely, kvůli nízkým teplotám a hrozící námraze musely vyjel ve středu odpoledne. Všech 21 aut na území Brna spotřebovalo 99 tun posypové soli a 45.000 litrů solanky, informoval provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

Na západě kraje platí ještě pro dnešek varování meteorologů před ledovkou, v ostatních částech kraje je nebezpečí nízké. V kraji má být dnes zataženo s občasným deštěm, odpoledne s ustáváním srážek. Nejvyšší denní teploty vystoupí až na tři stupně Celsia. V noci na pátek mají teploty opět klesnout mírně pod nulu a může hrozit namrzání.

Královéhradecký kraj

Na Jičínsku a Rychnovsku by si řidiči dnes měli dát pozor na ledovku a na mrznoucí mlhy. Na Rychnovsku by se na silnicích také mohly tvořit sněhové jazyky. Řadu silnic nižších tříd v Královéhradeckém kraji stále pokrývá ujetá zledovatělá vrstva sněhu, která může být v Krkonoších silná až deset centimetrů, uvedli silničáři a meteorologové. Silničáři dnes ráno nejvíce zasahovali na Trutnovsku.

Hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno většinou po chemickém ošetření mokré. Teploty v kraji se dnes ráno při zatažené obloze pohybovaly od minus jednoho do plus dvou stupňů Celsia.

Přes den by v kraji mělo být podle meteorologů zataženo až oblačno s občasným deštěm. Zejména v severovýchodní části kraje by mohl být déšť ojediněle i mrznoucí. Teploty by se měly pohybovat od šesti do devíti stupňů, na horách od tří do šesti stupňů.

Liberecký kraj

Mrznoucí srážky by dnes v kraji podle předpovědi meteorologů měly být jen ojediněle. Teploty jsou v kraji nejčastěji mezi nulou a třemi stupni Celsia, ve Frýdlantském výběžku nad pěti stupni. Vyplývá to z údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu. V třítisícovém Rychnově u Jablonce nad Nisou i sousední obci Rádlo je od středečního odpoledne vyhlášený kvůli ledovce kalamitní stav.

Silnice v kraji jsou podle údajů na webu Ředitelství silnic a dálnic většinou po chemickém ošetření mokré, místy viditelnost snižují mlhy. Policie varuje před ledovkou na silnici 9, v úseku mezi Svorem na Českolipsku a Dolním Podlužím na Českolipsku.

Zledovatělá vrstva sněhu je místy na silnicích třetí třídy na Českolipsku a také na silnicích nižších tříd v západní části Krkonoš na Semilsku. Na vozovkách druhé a třetí třídy v Jizerských horách je ujetá vrstva sněhu.

Podle předpovědi by dnes mělo být převážně zataženo s deštěm. Srážky budou přechodně ubývat k večeru. Nejvyšší denní teploty budou mezi čtyřmi až sedmi stupni Celsia, na horách od jednoho do čtyř stupňů. Vítr může v nárazech dosahovat rychlosti až 55 kilometrů v hodině, na horách ojediněle i přes 70 kilometrů.

Moravskoslezský kraj

Silnice v kraji jsou většinou sjízdné se zvýšenou opatrností. Nejvážnější komplikace se objevují na Opavsku. Tam mohou komunikace namrzat a ojediněle se mohou tvořit i sněhové jazyky. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

V horských oblastech Beskyd zůstává nesouvislá vrstva sněhu, místy i rozbředlý sníh krytý posypem. V dalších částech regionu už problémy nejsou tak velké, silnice tam jsou většinou holé a vlhké nebo mokré. Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá stále platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Silnice ale v tomto úseku bývá pro těžká vozidla uzavřena každou zimu.

Podle meteorologů bude dnes v regionu oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi nulou a dvěma stupni Celsia. Jihozápadní vítr bude vát rychlostí 13 až 27 kilometrů za hodinu.

Pardubický kraj

Ze silnic postupně mizí sníh. Na některých místech ale řidiče ohrožuje ledovka. Uzavřený je kvůli ní na Svitavsku úsek mezi Moravskou Třebovou a obcí Rozstání a také silnice II/366 u Zadního Arnoštova, který je částí Jevíčka. Silničáři pracují na jejich zprůjezdnění.

Sníh stále pokrývá vozovky v okolí Lanškrouna, kde tvoří uježděnou vrstvu nebo je po solení rozbředlý. V oblasti se také může tvořit námraza. Se sněhem musí motoristé počítat i v Železných horách, kde se v CHKO nepoužívá chemická údržba silnic.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr. Místy se vyskytovaly dešťové přeháňky a mrholení, lokálně také mlhy. Teploty se pohybovaly mezi minus třemi a plus čtyřmi stupni.

Plzeňský kraj

V kraji už nejsou problémy s mrznoucím deštěm a ledovkou na silnicích a chodnících. Trvaly několik dnů a úrazové ambulance v celém regionu byly plné lidí, kteří na upadli na kluzkém povrchu. Teploty stoupají a ve všech okresech jsou několik stupňů nad nulou, řekl ČTK dispečer krajských silničářů Daniel Žižka.

"Sypače ještě v noci vyjížděly na Tachovsku na Bezdružicko a Broumovsko, kde namrzaly vozovky třetí třídy, hlavně v údolích s vodním tokem a krytých lesy. Byly tam tři auta v příkopě. Teď už je to tam v pořádku," řekl. Na pokyny dispečerů autobusů a policie vyjížděli silničáři ještě brzy ráno na kluzké nebo namrzající vozovky na Klatovsku, Rokycansku a jihu Plzeňska.

"Teď už by měl být klid," řekl Žižka. Teploty už jsou všude nad nulou a podle meteorologů dále porostou.

Středočeský kraj

Silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno holé a mokré, místy se může vyskytovat mlha. Silničáři ošetřují problematické úseky, situace je výrazně lepší než ve středu, řekla ČTK Kamila Černá z dispečinku krajské správy a údržby silnic.

"Ještě lokálně vyjíždíme, ale situace je už ustálená," uvedla. Silničáři podle ní zaměřují už jen na úseky, které jsou nebezpečné. Mlha byla ráno hlášena na Benešovsku.

Středočeští cestáři mají střediska v Benešově, Kladně, Kutné Hoře a Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku. Nejvíc výjezdů za uplynulých 24 hodin zaznamenalo středisko v Benešově, a to 38. V Kladně to bylo 33 výjezdů, v Mnichově Hradišti 24 a v Kutné Hoře šlo o dva výjezdy sypačů.

Ústecký kraj

V kraji jsou dnes znovu kvůli ledovce některé úseky silnic nesjízdné. Silničáři doporučují při cestách po regionu velkou opatrnost. Policisté řešili už několik dopravních nehod. Sníh leží na komunikacích ve vyšších polohách kraje. Vyplývá to z informací silničářů a policie. Problematická je také chůze po chodnících, záchranáři však vyjeli jen ke dvěma lidem, kteří upadli a zranili se. ČTK to řekl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.

Ve středu vyjeli záchranáři k 425 událostem, 90 z nich bylo v souvislosti s ledovkou. "Od půlnoci zhruba do dnešních 8:00 jsme vyjeli k 53 událostem, pouze dvě se týkaly pádu na ledovce," řekl Voleník.

Na Děčínsku na silnicích udržovaných plužením je souvislá vrstva ledu a silnice jsou v těchto úsecích nesjízdné. Kvůli popadaným stromům je uzavřena cesta z obce Loučky k hranici okresu. Zavřena je na Děčínsku kvůli ledovce cesta z Růžové do Srbské Kamenice, z Hřenska do Jetřichovic a z Hřenska do Janova.

Ledovka je v Teplicích v ulici Pod Doubravkou, kde mají řidiči problém vyjet z parkoviště. Ledovka je také na silnici I/13 u Pernštejna na Chomutovsku a v jiných částech regionu

Nehodu řešili policisté v Klášterci nad Ohří, kde se srazily dva osobní automobily. S hustou mlhou musí počítat řidiči u Mostu, tam se auto srazilo se zvěří. Nehody se obešly bez zranění. Zpoždění kvůli namrzlým cestám dnes znovu mohou mít vozy městské hromadné dopravy. Bezpečná není chůze po chodnících, krajská zdravotnická záchranná služba proto nadále apeluje na obyvatele regionu, aby své cesty odložili, pokud je to možné.

Výstraha před ledovkou Českého hydrometeorologického ústavu platí pro sever Čech do dnešních 09:00. Teploty se nyní pohybují kolem nuly, stoupnout mohou podle předpovědi meteorologů až k devíti stupňům Celsia.

Kraj Vysočina

Kvůli ledovce, zbytkům sněhu i spadané námraze jsou v části Vysočiny silnice sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Platí to hlavně pro Třebíčsko a Žďársko. Hlavní tahy jsou po solení mokré, ale i na nich mohou být kluzké úseky kvůli námraze ze stromů. Hůř sjízdné mohou být také lesní úseky silnic, vyplývá to z informací dispečinku krajské správy a údržby silnic.

Silničáři dnes vyjížděli s asi 80 sypači. "Kraj je tak napůl rozdělený, Třebíčsko, okolí Náměště nad Oslavou i Žďársko, tam vrstva ze silnic třetích tříd ještě neslezla, teplota se pohybuje kolem jednoho stupně, takže to místy klouže. Na silnicích prvních tříd je mokro, ale může se tam objevovat jinovatka," řekl dispečer silničářů Roman Hubený. Bez omezení sjízdné jsou podle něho silnice na západním okraji Vysočiny.

Ledovka je podle informací policie hlášená mezi obcemi Kuroslepy a Mohelno na Třebíčsku.

Provoz mohou někde omezit také popadané větve či zlomené stromy. Několik stromů v noci blokovalo silnici u Vlčatína na Třebíčsko. Hasiči dnes stromy odstraňovali na deseti místech, od středečního večera mají výjezdů kvůli stromům na vozovkách 20. Vyplývá to z informací na jejich webu.

Podle předpovědi meteorologů budou dnes teploty na východě kraje kolem dvou stupňů Celsia, jinde bude o dva až pět stupňů tepleji. Na východě hrozí i dopoledne mrznoucí déšť. Vítr bude jen mírný s rychlostí do 20 kilometrů za hodinu.

Zlínský kraj

Na silnicích nižších tříd na Vsetínsku zůstával dnes ráno místy uježděný sníh. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Opatrnost při jízdě je na místě i na ostatních silnicích ve Zlínském kraji, které jsou po chemickém ošetření většinou holé a mokré. Na Vsetínsku mohou namrzat, na Uherskohradišťsku se na nich může tvořit náledí. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Vozovky, které silničáři sypou kamennou drtí, mnohde pokrývá uježděná vrstva zledovatělého sněhu. Neprůjezdná je kvůli ledovce silnice III/4932 přes takzvaný Barák mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. "Silnice přes Barák je v zimě neudržovaná," uvedli silničáři.

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno většinou zataženo, místy s mrholením nebo dešťovými přeháňkami. Foukal slabý vítr. Teploty se v regionu pohybovaly od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji převážně zataženo, místy s mlhami, zpočátku i mrznoucími. Dopoledne očekávají meteorologové postupně od západu na většině území občasný déšť, místy i mrznoucí, kvůli kterému se může tvořit ledovka. Odpoledne by měly srážky přechodně ustávat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia.