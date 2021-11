Řidiče, který usmrtil u Teplic tři dělníky, soud poslal na 2,5 roku do vězení

Teplice - Řidiče kamionu, který loni usmrtil tři dělníky a čtvrtého těžce zranil na silnici mezi Bílinou a Teplicemi, poslal okresní soud na dva a půl roku do vězení. Sedmačtyřicetiletý Radek Vindyš uznal svou vinu a za tragédii se omluvil. Rozsudek není pravomocný.

Nehoda se stala loni 16. dubna. Tehdy Vindyš najížděl s plně naloženým kamionem ve směru od obce Ohníč na čtyřproudou silnici I/13 ve směru z Bíliny na Teplice. V místě, kde byl v té době levý pruh uzavřen, narazil do odstaveného nákladního auta, které bylo odhozeno na další vůz. "Obě vozidla následně narazila do pracovníků, kteří prováděli údržbu středových svodidel," uvedl státní zástupce Karel Jiruška. Na místě zemřeli muži ve věku 41, 42 a 55 let. S trvalými následky vyvázl dnes čtyřiapadesátiletý pracovník údržby.

Příčinou události podle státního zástupce bylo to, že se řidič dostatečně nevěnoval řízení. Už při vjezdu na silnici I/13 nerespektoval dopravní značení, v místě byla dopravní značka Stop. Do uzavřeného pruhu vjel rychlostí 56 kilometrů v hodině. "Co se stalo, se bohužel nedá vrátit zpátky, strašně toho lituju, chtěl bych se omluvit rodinám za to, co jsem způsobil," řekl u soudu se slzami v očích Vindyš, který utrpěl při nehodě lehká zranění. Od nehody byl v pracovní neschopnosti, léčil se s úzkostí a nespavostí.

Muž poslal omluvné dopisy všem čtyřem rodinám, kromě jednoho se mu vrátily zpět. S ohledem na jeho doznání neprováděl soud dokazování. K průběhu nehody Vindyš uvedl, že se věnoval řízení, ale natahoval se po slunečních brýlích a strhnul volant do levého pruhu.

Šoféra zaměstnavatel hodnotil kladně, muž má čistý trestní rejstřík, poprvé se dostal do konfliktu se zákonem až nyní a z evidence řidiče vyplynulo, že nemá žádný trestný bod. V minulosti dvakrát překročil povolenou rychlost. Muži hrozilo až šestileté vězení za usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Státní zástupce uvedl, že za přiměřený považuje trest v polovině sazby a zákaz řízení.

Obhájce Milan Šikula uvedl, že už to, co muž spáchal, je trestem, který si muž ponese po celý život. Obžalovaný uvedl, že se z tragédie dodnes nevzpamatoval. Psychologa navštěvoval donedávna, v současnosti je nezaměstnaný. "Nepochybně se jedná o lidskou tragédii i na straně obžalovaného," řekl advokát, který vnímá událost jako nešťastnou souhru okolností s tragickým následkem. "Jednalo se o momentální selhání, chvilkovou nepozornost, bohužel s tragickým, neodčinitelným následkem," uvedl. "Skutek byl ojedinělým excesem z doposud bezúhonného života obžalovaného, byť s tragickým následkem," uvedl. Navrhl podmíněný trest na maximální možnou dobu a zákaz řízení.

Soudce Stanislav Řehola řekl, že je nutné zohlednit všechny skutečnosti a následky. "Jedná se o tragédii na všech stranách, zejména na straně pozůstalých," uvedl. "To, co se stalo obžalovanému, se může kdykoliv stát komukoliv jinému. Je důležité si uvědomit, že je třeba dbát při řízení zvýšené pozornosti," řekl. Zákaz řízení uložil Vindyšovi soud na pět let a poškozené, kteří požadovali miliony korun, odkázal s nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Za škodu způsobenou třetím osobám je podle soudu odpovědný především zaměstnavatel, u kterého řidič v době nehody pracoval. Soudce upozornil, že společnost, která na silnici prováděla práce, k tomu neměla v dané době oprávnění a měla by se podílet na náhradě škod. Část škody uhradila pojišťovna.

"Ponesu si to až do smrti, je mi to strašně líto, strašně moc se rodinám omlouvám za to, co jsem spáchal," řekl na závěr líčení Vindyš.

fir gcm