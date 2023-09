Řidič zemřel u Kaplice, zajel do míst rozestavěné D3 a přejel ho vlastní karavan

Kaplice (Českokrumlovsko) - Sedmdesátiletý řidič zemřel dnes v místech rozestavěné dálnice D3 na silnici III/1575 mezi jihočeskými obcemi Střítež a Kaplice – Nádraží. Zajel s autem a karavanem do míst, kde se dálnice staví, chtěl se otočit, auto se vzpříčilo a obytný karavan ho zřejmě přejel. Na webu o tom dnes informoval krajský policejní mluvčí Milan Bajcura. Je to druhá tragická dopravní nehoda od začátku září, kterou vyšetřují českokrumlovští policisté.

Řidič, občan Beneluxu, jel před 11:30 po zmíněné silnici osobním autem Renault Scenic s obytným přívěsem. Když projel několik dopravních upozornění na rozestavěnou dálnici, dostal se do míst, kde se D3 staví. Tam už nemohl dál jet, a proto se chtěl otočit. To se mu ale nepovedlo, auto s karavanem se vzpříčilo. "Zřejmě se pokusil pomocí vlastní síly karavan odpojit a otočit, ale karavan ho pravděpodobně přejel. Vystoupil z auta, karavan odpojil, že to chtěl srovnat, a vypadá to, že ho karavan při manévru přejel," popsal ČTK mluvčí. Senior na místě utrpěl velmi těžká zranění neslučitelná se životem, dodal.