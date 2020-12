Řidič vozu z Trevíru s policií hovoří, soud rozhodne o vazbě

Trevír (Německo) - Řidič, který vjel v úterý na pěší zónu v Trevíru a automobilem zabil pět lidí, s policií spolupracuje a vypovídá. Soud dnes rozhodl, že 51letého Němce pošle do vazby, nikoli na psychiatrickou kliniku, informovala agentura DPA.

"Mluví s námi," řekl dnes DPA mluvčí trevírské policie. Co muž u výslechu řekl, ale upřesnit nechtěl.

Muž, který se v Trevíru narodil a žije v jeho blízkosti, najel v úterý odpoledne podle dosavadních poznatků úmyslně na pěší zónu v centru města, kličkoval po ní a mohutným vozem typu SUV srážel kolemjdoucí. Jeho čin si vyžádal pět obětí a podle dnes aktualizovaných informací také 18 zraněných. Předchozí údaje z úterního večera hovořily o 14 zraněných.

Mezi mrtvými je i devět a půl týdne staré dítě. Původně policie mylně uváděla, že kojenec byl devítiměsíční. Další obětí se stal i 45letý otec děvčátka. Jeho matka a její další rok a půl staré dítě skončily se zraněním v nemocnici. Zemřely také tři ženy ve věku 25, 52 a 73 let. Všechny oběti pocházely z Trevíru.

Šest lidí bylo zraněno těžce, potvrdil dnes vrchní státní zástupce v Trevíru Peter Fritzen a dodal, že počet mrtvých zůstává na pěti. Pravděpodobný pachatel je tak podezřelý z vraždy v pěti případech a z pokusu o vraždu a nebezpečného ublížení na zdraví v 18 případech, uvedla agentura DPA.

Podle prohlášení řeckého ministerstva zahraničí jsou mezi oběťmi řečtí občané. Jde právě o 45letého muže a jeho devítitýdenní dítě. Jeho žena a jejich další dítě ve věku 17 měsíců jsou v nemocnici, uvedlo podle listu Ekathimerini ministerstvo bez dalších podrobností o stavu hospitalizovaných.

Řidiče se policistům podařilo zadržet zhruba čtyři minuty po prvním nouzovém volání.

Státní zastupitelství případ vyšetřuje jako několikanásobnou vraždu, pokus o vraždu a vážné ublížení na zdraví. Podle prvních informací muž trpí psychickou nemocí. Soudce se nicméně rozhodl, že ho nepošle do psychiatrického detenčního zařízení, ale uvalí na něj vazbu.

Podle vyšetřovatelů zatím nejsou k dispozici žádné indicie nasvědčující tomu, že čin byl motivován politicky či nábožensky. V době spáchání byl muž opilý. V krvi měl 1,4 promile alkoholu.

Podle německých médií neměl 51letý Němec stálou adresu a v poslední době přespával ve voze, který mu zapůjčil přítel. Právě s ním vjel v úterý na pěší zónu.

Zajišťování stop v centru Trevíru dnes skončilo a policie zrušila uzávěru. Podle Rogera Lewentze, ministra vnitra spolkové země Porýní-Falc, v níž město leží, se v automobilu ani jinde nenašel žádný dopis, v němž by se muž k činu hlásil a vysvětloval motiv. Ministr také dnes uvedl, že se podobnému činu jednotlivce dá jen stěží zabránit.

Pokud by se letos konaly vánoční trhy, byly by nyní u vjezdu na pěší zónu podle trevírského primátora Wolframa Leibeho protiteroristické betonové bloky. Kvůli pandemii covidu-19 se ale trhy nekonají. I kdyby na místě ale zábrany byly, mohl by si řidič podle Leibeho najít jiný cíl. "Absolutní bezpečnost neexistuje," uvedl.

U římské brány Porta Nigra, která je památkou UNESCO a symbolem města, se dnes uskutečnil pietní akt. Už od úterý lidé chodí uctívat oběti také do místního dómu, který stojí nedaleko místa činu.