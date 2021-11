Řidič vjel do vánočního průvodu v Milwaukee, zabil nejméně pět lidí

Policejní uzávěra místa v americkém městě Milwaukee, kde vjel řidič do do vánočního průvodu a zabil několik lidí.

Policejní uzávěra místa v americkém městě Milwaukee, kde vjel řidič do do vánočního průvodu a zabil několik lidí. ČTK/AP/Jeffrey Phelps

Washington - Nejméně pět lidí zahynulo a další desítky utrpěly zranění, když v neděli neznámý řidič vjel do vánočního průvodu u města Milwaukee v americkém státě Wisconsin. Informovala o tom agentura AP s odkazem na prohlášení místní policie. Přesný počet mrtvých a zraněných úřady stále zjišťovaly, mnoho lidí totiž odjelo do nemocnice samo. Policie uvedla, že v souvislosti s událostí zadržela jednu osobu. Důvod, proč řidič do průvodu vjel, úřady vyšetřují.

"Můžeme potvrdit, že zahynulo pět lidí a přes 40 bylo zraněno. Čísla se ale mohou změnit, protože shromažďujeme další informace," uvedla policie. Její šéf Dan Thompson odmítl zveřejnit podrobnosti o zadržené osobě. Policie také neuvedla, zda se jedná o teroristický čin.

Tragédie, která zasáhla město Waukesha západně od Milwaukee, byla zachycena na oficiálním videopřenosu a na záběrech natočených mobilními telefony svědků. Na jedné videonahrávce je vidět, jak červený vůz SUV prolomí bariéry a vřítí se na ulici, kde se koná průvod. Zvuky kapely vystřídají výkřiky. Na jiném videu je vidět, jak policie na vozidlo střílí. Podle policejního šéfa Thompsona jeden strážník střílel ve snaze vozidlo zastavit a jeho palba nezasáhla nikoho z účastníků průvodu.

O totožnosti mrtvých a zraněných nebylo v noci na dnešek k dispozici mnoho informací. Podle prohlášení zveřejněného na facebooku se incident dotkl i členů a dobrovolníků spojených s klubem "tančících babiček z Milwaukee". Tamní arcidiecéze zase uvedla, že mezi zraněnými je i katolický kněz a několik farníků a dětí z katolické školy města Waukesha.

Podle informací, která zveřejnila jedna z místních televizí, auto najelo do skupiny tančících dívek. "Všude byly bambule s třásněmi a boty a rozlitá horká čokoláda. Musel jsem chodit od jednoho schouleného těla k druhému, abych našel svou dceru," řekl místní obyvatel Angelito Tenorio listu Milwaukee Journal Sentinel. Hrozivou scénu popisoval i majitel tanečního centra Chris Germain, který prý v průvodu vedl skupinu asi 70 lidí. "Všude na silnici ležely malé děti, byli tam policisti a záchranáři, několika členům průvodu dávali první pomoc," řekl.

Další ze svědků uvedl, že incident se stal krátce před 17:00 místního času (před půlnocí SEČ) a že vozidlo jelo rychlostí zhruba 64 kilometrů v hodině. "Auto jelo plnou rychlostí, a pak jsem slyšela křik lidí," řekla agentuře Reuters Belen Santamariová, která byla na místě se svým manželem a dcerou.

O události byl informován americký prezident Joe Biden. "Soucítíme se všemi, kterých se tento hrozný incident dotkl," uvedl Bílý dům, který situaci na místě bedlivě sleduje. Ministr spravedlnosti státu Wisconsin Josh Kaul na twitteru označil incident za odporný a ujišťoval, že zodpovědné osoby se nevyhnou spravedlnosti.