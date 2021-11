Řidič vjel do vánočního průvodu v Milwaukee, zabil nejméně pět lidí

Policejní uzávěra místa v americkém městě Milwaukee, kde vjel řidič do do vánočního průvodu a zabil několik lidí.

ČTK/AP/Jeffrey Phelps

Washington - Řidič, který vjel do vánočního průvodu u města Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zabil nejméně pět lidí a přes 40 dalších zranil. Informovala tom agentura AP s odkazem na informaci místní policie. Počet mrtvých a zraněných úřady stále upřesňují, mnoho lidí totiž odjelo do nemocnice samo. Policie uvedla, že v souvislosti s událostí zadržela jednu osobu. Důvody, proč řidič do průvodu vjel, úřady vyšetřují.

"Můžeme potvrdit, že zahynulo pět lidí a přes dalších 40 bylo zraněno. Čísla se ale mohou změnit, protože shromažďujeme další informace," uvedla policie. Její šéf Dan Thompson odmítl zveřejnit podrobnosti o zadržené osobě. Policie také neuvedla, zda se jedná o teroristický čin.

Na videonahrávce je vidět, jak červený vůz SUV prolomí bariéry a vřítí se na ulici, kde se koná průvod. Zvuky hudby kapely vystřídají výkřiky. Na jiném videu je vidět, jak policisté na vozidlo střílí. Podle informací, která zveřejnila jedna z místních televizí, auto najelo do skupiny tančících dívek. Taneční klub potvrdil, že jeho členové a dobrovolníci jsou mezi zraněnými.

Jeden ze svědků uvedl, že k incidentu došlo krátce před 17:00 místního času (před půlnocí SEČ) a že vozidlo jelo rychlostí zhruba 64 kilometrů v hodině. "Auto jelo plnou rychlostí, a pak jsem slyšela křik lidí," řekla agentuře Reuters Belen Santamariová, která byla na místě se svým manželem a dcerou.

O události byl informován americký prezident Joe Biden. "Soucítíme se všemi, kterých se tento hrozný incident dotkl," uvedl Bílý dům, který situaci na místě bedlivě sleduje.