Řidič v Jeruzalémě najel do lidí, dva zabil a dalších pět zranil, včetně dětí

Pohled na místo útoku ve východním Jeruzalémě, kde řidič najel autem do lidí a dvě osoby zabil a pět dalších zranil. Policie řidiče na místě zastřelila. 10. února 2023.

Pohled na místo útoku ve východním Jeruzalémě, kde řidič najel autem do lidí a dvě osoby zabil a pět dalších zranil. Policie řidiče na místě zastřelila. 10. února 2023. ČTK/AP/Mahmoud Illean

Jeruzalém - Dva lidi včetně šestiletého dítěte zabil dnes ve východním Jeruzalémě muž, který najel autem do lidí. Dalších pět osob zranil, včetně dítěte, které je v kritickém stavu, informují místní média. Útočníka policie na místě zastřelila. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že šlo o teroristický útok.

Fotogalerie

Podle serveru The Times of Israel při útoku zemřel šestiletý chlapec a asi dvacetiletý muž. Mezi pěti zraněnými je rovněž dítě. Deník The Jerusalem Post napsal, že útočníka policie už identifikovala a že šlo o jedenatřicetiletého obyvatele východního Jeruzaléma.

Řidič najel do lidí na autobusové zastávce v Ramotu, židovské čtvrti ve východním Jeruzalémě.

Soustrast pozůstalým vyjádřil už prezident Jicchak Herzog i premiér Netanjahu. Předseda vlády také nařídil zbourat dům útočníka a posílit bezpečnostní opatření. "Vyhodnotil jsem situaci a nařídil posílení bezpečnostních sil a také zatýkání a okamžité zapečetění domu teroristy a jeho demolici. Naší odpovědí na terorismus je udeřit na něj ze všech sil a ještě více prohloubit naši kontrolu nad naší zemí," uvedl Netanjahu.

V Izraeli vzrostlo napětí v souvislosti s nástupem nové Netanjahuovy vlády, v níž jsou i krajně pravicové strany, jejichž členové podporují anexi Izraelem okupovaných území, která Palestinci požadují jako součást svého budoucího státu. Situaci zostřily razie izraelské armády na okupovaném Západním břehu Jordánu, jejichž cílem jsou palestinští radikálové a při nichž vojáci zastřelili od loňska řadu palestinských radikálů, ale i několik civilistů. Koncem minulého měsíce při jedné takové razii vojáci zabili devět Palestinců a den poté palestinský ozbrojenec při teroristickém útoku v synagoze ve východním Jeruzalémě zastřelil sedm lidí a několik dalších zranil.

Otázka Jeruzaléma patří k nejožehavějším tématům palestinsko-izraelského konfliktu. Zatímco Izrael považuje Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, Palestinci chtějí, aby se jeho východní část stala hlavním městem budoucího palestinského státu.