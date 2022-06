Řidič v Berlíně najel do davu, podle policie není motiv známý

Záchranáři a policisté na místě incidentu v centru Berlína, při kterém automobil najel do davu lidí, 8. června 2022.

Záchranáři a policisté na místě incidentu v centru Berlína, při kterém automobil najel do davu lidí, 8. června 2022. ČTK/AP/Michael Sohn

Berlín - Řidič u berlínského náměstí Breitscheidplatz dnes dopoledne najel do davu lidí, mimo jiné do školní třídy na výletě. Při incidentu zemřel jeden člověk a několik dalších bylo zraněno. Oznámila to policie, která také sdělila, že řidiče, který je arménského původu, zadržela. Podle zdrojů bulvárního listu Bild a novin Berliner Zeitung byl čin zjevně úmyslný, jeho motiv je ale nejasný, i když patrně nebyl politický. V automobilu se podle Bildu i agentury DPA našel dopis. Berlínská policie ale deníku Berliner Zeitung sdělila, že se neobjevil žádný dopis s přiznáním. Na náměstí Breitscheidplatz se v roce 2016 stal teroristický útok, při kterém zahynula i jedna Češka.

Fotogalerie

"V žádném případě nejde o nehodu. Byl to šílený jezdec, chladnokrevný zabiják," citoval deník Bild svůj zdroj z řad vyšetřovatelů. Policejní mluvčí to nepotvrdila a policie oficiálně stále zjišťuje, zda šlo o úmyslný útok, nebo nehodu, a to možná s příčinou zdravotního rázu.

O život bojuje podle úřadů šest zraněných, tři lidé jsou zraněni těžce a několik dalších lehce. Mluvčí hasičů uvedl, že jeden člověk zahynul přímo na místě. Policie hovoří dohromady o více než tuctu zraněných. "Podle aktuálních informací je jeden mrtvý," oznámila policie.

Mrtvou je podle berlínské ministryně vnitra Iris Sprangerové učitelka z Hesenska, která byla se třídou na návštěvě hlavního města. Mezi sraženými byly patrně i děti, ale podle agentury DPA není jasné, zda jsou žáci mezi zraněnými. Policejní mluvčí zatím pouze potvrdila, že mrtvá byla součástí jedné skupiny.

Bild napsal, že mezi raněnými je i 12 žáků a také jeden další učitel. Oba učitelé a skupina 24 žáků jsou podle listu z Hesenska. Mezi raněnými je údajně i těhotná žena.

Podle policie se incident odehrál na několika stech metrech. Řidič nejprve na křižovatce vyhlášeného bulváru Kurfürstendamm a ulice Tauentzienstrasse najel malým osobním vozem na chodník, kde srazil skupinu lidí. Poté se vrátil zpátky na křižovatku a pokračoval ulicí Tauentzienstrasse na roh s ulicí Marburger Strasse, kde narazil do jiného vozu a vjel opět na chodník. Jeho jízda poté skončila ve výloze parfumerie. Z fotografií dostupných na internetu je patrné, že auto před nárazem do výlohy zdemolovalo mimo jiné restaurační zahrádku.

Policie k řidiči uvedla, že je to 29letý německý Armén, který žije v Berlíně. Podle svědků se z místa pokusil utéct, ale kolemjdoucí ho dopadli a předali policii. To, že řidiče zadrželi chodci, potvrdila následně i policejní mluvčí. Odmítla ale hovořit o okolnostech zadržení, neboť vyšetřovatelé musí vše nejdříve prověřit.

Německá média uvádějí, že incident se stal zřejmě ve vysoké rychlosti. Ani to policie zatím nekomentovala.

Mluvčí německé vlády Christiane Hoffmannová uvedla, že kabinet kancléře Olafa Scholze je událostí otřesen a myslí na rodiny oběti a zraněných. Podobně se vyjádřila i berlínská primátorka Franziska Giffeyová. "Událost mě hluboce zasáhla," řekla s tím, že se na místo chce během dne vydat. Soustrast rodině oběti vyjádřila jménem Evropského parlamentu jeho šéfka Roberta Metsolaová, která uvedla, že myšlenky europoslanců jsou i s přeživšími.

Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová varovala před spekulacemi a zároveň přislíbila Berlínu podporu spolkových úřadů při vyšetřování.

Mezi svědky incidentu byl i britsko-americký herec John Barrowman, který o tom informoval na twitteru. "Hodně lidí kulhalo a mělo zranění," řekl ve videonahrávce, na které z místa popisoval podrobnosti události.

Místo incidentu navazuje na náměstí Breitscheidplatz, které se v roce 2016 stalo dějištěm teroristického útoku, který si vyžádal 12 obětí včetně jedné Češky. Tehdy Tunisan Anis Amri najel s ukradeným kamionem do lidí na vánočním trhu. Na náměstí od té doby chodce chrání betonové bloky a další zábrany.