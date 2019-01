Znojmo - Značně neobvyklý způsob řízení vozu na Znojemsku zvolil dvaašedesátiletý muž. Ráno neoškrábal námrazu z auta, místo toho stáhl boční okénko a hlavu vyklonil ven. Při jízdě do práce pak narazil do vozu v protisměru. Na policejním webu to dnes uvedla mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Muž měl podle policie takto na začátku týdne namířeno do zaměstnání vzdáleného pět kilometrů. "Po ujetí zhruba poloviny trasy proti němu jelo jiné auto, takže hlavu schoval dovnitř. Vzhledem k tomu, že přes namrzlé čelní sklo vůbec neviděl ven, najel do protisměru a tím došlo k bočnímu střetu obou osobních vozidel," uvedla Drahokoupilová.

Muž ale bez zastavení pokračoval v jízdě, dopravní nehodu policii oznámila protijedoucí řidička. Policie muže vypátrala za dvě hodiny. Ani jeden z účastníků neutrpěl zranění a dechové zkoušky byly negativní.

"Vyšly však najevo jiné závažné skutečnosti. Autu, které řídil muž, skončila platnost technické kontroly v květnu roku 2017 a navíc je evidované na osobu, jenž před dvěma a půl lety zemřela. Obdobně tomu však je i s vozidlem řidičky. Majitel tohoto vozu téměř čtyři měsíce nežije," uvedla mluvčí.

Vyšetřováním nehody, která se stala na nepříliš frekventované silnici mezi menšími obcemi na Znojemsku, se policie dále zabývá.

Policisté řidičům doporučují, aby si před jízdou odstranili sněhovou vrstvu či námrazu z celého povrchu vozidla, a to včetně všech oken tak, aby byl zajištěný řádný výhled z vozu. Pozornost by měli řidiči také věnovat zpětným zrcátkům, světlometům a očištění registrační značky. Řidič ze zákona nesmí řídit vůz, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran.