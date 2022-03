Řidič, který usmrtil u Teplic tři dělníky, přijal trest vězení 2,5 roku

Ústí nad Labem - Řidič, jenž před dvěma roky usmrtil u Teplic tři dělníky, přijal trest 2,5 roku vězení. Radek Vindyš dnes vzal zpět své odvolání proti rozsudku okresního soudu před zahájením zasedání odvolacího senátu v Ústí nad Labem. Platí tak i trest zákazu řízení motorových vozidel po dobu pěti let. Odvolání poškozených odvolací krajský soud zamítl. Rozsudek je pravomocný.

Soud konstatoval, že trest je adekvátní všem okolnostem případu, jakož i doznání motoristy. "Nebylo žádných pochyb o rozsudku, soud mohl vzít zpětvzetí odvolání na vědomí," uvedl předseda senátu odvolacího krajského soudu Edvin Svoboda. "Už to chci uzavřít, trest respektuji a přijímám. Trest vnímám špatně, ale musím se s tím nějak poprat, udělat čáru a jet dál," řekl Vindyš, který zopakoval, že tragické události lituje.

Nehoda se stala v dubnu 2020. Tehdy Vindyš najížděl s plně naloženým kamionem ve směru od obce Ohníč na čtyřproudou silnici I/13 ve směru z Bíliny na Teplice. V místě, kde byl v té době levý pruh uzavřen, narazil do odstaveného nákladního auta, které bylo odhozeno na další vůz. Obě vozidla následně narazila do pracovníků, kteří prováděli údržbu středových svodidel. Na místě zemřeli muži ve věku 41, 42 a 55 let. S trvalými následky vyvázl pracovník údržby.

Příčinou události podle státního zástupce bylo to, že se řidič dostatečně nevěnoval řízení, hledal sluneční brýle. Už při vjezdu na silnici I/13 nerespektoval dopravní značení, v místě byla dopravní značka Stop. Do uzavřeného pruhu vjel rychlostí 56 kilometrů v hodině. "Co se stalo, se bohužel nedá vrátit zpátky, strašně toho lituju, chtěl bych se omluvit rodinám za to, co jsem způsobil," řekl u okresního soudu se slzami v očích Vindyš, který utrpěl při nehodě lehká zranění. Od nehody byl v pracovní neschopnosti, léčil se s úzkostí a nespavostí.

Proti rozsudku se odvolala manželka, syn a dcera jednoho z usmrcených pracovníků, požadovali náhradu za nemajetkovou újmu. Advokát obžalovaného uvedl, že požadavek je nedůvodný, protože jako zaměstnanec neodpovídá třetím osobám za způsobenou.škodu. S tím souhlasila státní zástupkyně a také odvolací soud. Za škodu způsobenou zaměstnancem odpovídá výlučně zaměstnavatel, což vyplývá ze zákoníku práce, konstatoval soud. Škodu už uhradila pojišťovna, podle obhájce Vindyše vyplatila každému z nich bezmála 700.000 korun. Řidič spáchal čin neúmyslný, nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek. Teplický soud upozornil, že společnost, která na silnici prováděla práce, k tomu neměla v dané době oprávnění a dělníci tam neměli co dělat.