Řidič kamionu na D46 se 3,5 promile dostal podmíněný trest

Prostějov - Profesionálního řidiče kamionu, který havaroval letos v lednu s 3,5 promile alkoholu v krvi na dálnici D46 u Prostějova, potrestal dnes prostějovský soud dvouletým trestem s tříletým podmíněným odkladem. Devětačtyřicetiletý Jiří Hrdlička také pět let nesmí usednout za volant. Jeho nehodě předcházela téměř dvacetikilometrová jízda z Tovačova na Přerovsku. Ve stavu těžké opilosti kličkoval po cestě a při jízdě ohrozil několik vozidel včetně autobusu, nikdo nebyl zraněn. Škoda dosáhla téměř tří milionu korun. Rozsudek je pravomocný.

Nehoda se stala 25. ledna, muž jel z Tovačova přes Bedihošť na Prostějov a po dálnici směrem na Vyškov. Na jeho jízdu už před nehodou upozorňovali policii svědci na tísňovou linku, několikrát totiž ohrozil řidiče ve svém směru i protisměru. V jednom případě najel podle svědka i na chodník. Jízdu nezvládl zhruba na 20. kilometru dálnice D46, kde vybočil mimo komunikaci a narazil do stromu. Na tachometru měl přitom nejvyšší rychlost 90 kilometrů v hodině.

Řidič byl obžalován z obecného ohrožení z nedbalosti se sazbou šesti měsíců až pět let. Vyšetřovatelé případ nakonec překvalifikovali, původně byl totiž obviněn podle mnohem přísnější právní kvalifikace, a to z obecného ohrožení, kdy mu hrozila sazba tři až osm let.