Řidič kamionu, kde se našla těla Vietnamců, se přiznal k usmrcení

Londýn - Maurice Robinson ze Severního Irska, který řídil kamion, v němž se v říjnu východně od Londýna našla těla 39 vietnamských migrantů, dnes u soudu v britské metropoli přiznal vinu za neúmyslné zabití těchto lidí. Informovala o tom britská média. Už na podzim se 25letý Robinson přiznal k účasti na pašování lidí.

Kamion s mrtvými Vietnamci byl objeven 23. října ve městě Grays poblíž Londýna. Chladírenský kontejner připojený k tahači se na jihovýchod Anglie dostal z belgického přístavu Zeebrugge.

Uvnitř něj našli vyšetřovatelé těla osmi žen a 31 mužů včetně dvou patnáctiletých chlapců, nejstarší oběti bylo 44 let. Později se ukázalo, že všichni tito lidé pocházeli z chudších oblastí ve Vietnamu. Zřejmě zaplatili pašerákům, aby je nelegální cestou dostali do Británie. Policie se domnívá, že jejich smrt způsobila kombinace horka a nedostatku kyslíku v kontejneru.

Stíhána je v této souvislosti kromě Robinsona i řada dalších osob. Z 39násobného zabití byl obviněn i 43letý Gheorghe Nica. Muž s britským a rumunským občanstvím se dnešního soudního jednání stejně jako Robinson účastnil skrze videohovor, vinu ovšem popřel.

Zpravodajský server BBC informoval, že před londýnským trestním tribunálem Old Bailey dnes na dálku stanuli ještě další tři muži. Rumun Alexandru-Ovidiu Hanga s bydlištěm poblíž města Grays odmítl obvinění z účasti na spiknutí za účelem podpory nelegální imigrace. Další mladík Christopher Kennedy tak učinil už dříve a 37letý Valentin Calota, který čelí stejnému obvinění, zatím nebyl vyzván, aby se k této věci vyjádřil.

Podle agentury Reuters bylo v Británii a ve Vietnamu kvůli smrti migrantů zadrženo a obviněno několik dalších lidí a kromě londýnského procesu probíhají i další právní procedury.

Média nyní neuváděla, jak vysoký trest hrozí za mnohonásobné zabití ústřední postavě celé kauzy, tedy řidiči kamionu Robinsonovi, ani kdy by jeho výše mohla být oznámena. Muž byl obviněn z několika dalších trestných činů a v jednom případě vinu neuznal. Prokuratura se nyní bude rozhodovat, zda bude v tomto ohledu trvat na obžalobě.

Co se týče dalších čtyř mužů, hlavní líčení v jejich procesu je v Old Bailey v plánu od 5. října a mohlo by trvat až osm týdnů.