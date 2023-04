Řidič je po nárazu auta do svodidel na Ústecku vážně zraněný, auto vejpůl

Hasiči zasahovali 20. dubna 2023 u nehody osobního auta, které narazilo do svodidel u Řehlovic na Ústecku. Jeden člověk byl vážně zraněn.

Řehlovice (Ústecko) - Po nárazu osobního auta do svodidel u Řehlovic na Ústecku vrtulník letecké záchranné služby dnes ráno transportoval do nemocnice zraněného člověka s podezřením na vážná zranění. ČTK to řekl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník. Podle policejní mluvčí Ilony Gazdošové šlo o třiatřicetiletého řidiče, auto se po nárazu rozpůlilo. Silnice I/63 byla na 6. km ve směru na Řehlovice zhruba dvě hodiny uzavřena.

"Řidič osobního vozu z dosud nezjištěných příčin naboural do svodidel. Vozidlo se po nárazu rozpůlilo a řidič vypadl ven," uvedla Gazdošová. Okolnosti nehody vyšetřují dopravní policisté. Na místo vyrazili také hasiči ze stanic v Ústí nad Labem a Teplicích.