Řidič busu na Liberecku omdlel za jízdy, volant převzal cestující

Řidič autobusu na lince z Liberce do Prahy 16. září 2019 zkolaboval během jízdy. Na snímku autobus po nárazu do svodidel.

Řidič autobusu na lince z Liberce do Prahy 16. září 2019 zkolaboval během jízdy. Na snímku autobus po nárazu do svodidel. PR/Policie ČR

Liberec - Jednačtyřicetiletý cestující Ivo Raisr převzal dnes ráno za jízdy řízení linkového autobusu na rychlostní silnici z Liberce ve směru na Turnov poté, co řidič zkolaboval. Nikdy předtím autobus neřídil. "Já na to nemám ani oprávnění, jen na auto," řekl dnes ČTK. V autobuse jelo skoro 50 lidí, z cestujících se nikomu nic nestalo. Čin cestujícího považují liberečtí mluvčí záchranné služby i policie za výjimečný.

"Jedná o neuvěřitelný heroický čin. Zachránil tím zdraví a životy bezmála 50 osob," řekl mluvčí policie Vojtěch Robovský. Duchapřítomnou reakci cestujícího ocenil i mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. "Kdyby nikdo nezareagoval, autobus by se převrátil nebo se stalo cokoliv dalšího, tak samozřejmě mohl být velký problém a mohli jsme tady mít hromadné neštěstí," řekl.

Řidič autobusu na lince z Liberce do Prahy, kterou provozuje společnost RegioJet, zkolaboval krátce po 7:15 na čtyřproudé silnici v serpentinách před Hodkovicemi nad Mohelkou. "Jedoucí autobus se tak stal zcela neovladatelným, což vyústilo v dopravní nehodu. V plné rychlosti autobus naboural do pravých svodidel. Náraz do bariéry byl natolik silný, že vymrštil bezvládné řidičovo tělo na podlahu vozu," uvedl Robovský.

Právě rána do svodidel a pohled na ležícího řidiče přiměly Raisra k rychlé reakci. "Autobus směřoval na druhou stranu do svodidel, a tam byl sráz. Tak jsem si říkal, to bude špatný, to bude špatný. Tak jsem honem skočil z předního sedadla na sedadlo řidiče a začal autobus řídit," popsal Raisr. Muže sedícího za ním požádal, aby vytáhl řidiče, který byl v bezvědomí a byl nohami zaklíněný v pedálech. Ve spolupráci s jednou mladou ženou se to druhému muži povedlo. "Pak jsem se už dostal na pedály, takže jsme mohl začít brzdit," řekl Raisr, který pracuje jako softwarový specialista.

S autobusem ujel asi kilometr, než na nejbližším sjezdu odbočil k benzinové stanici v Hodkovicích, kde mohl bezpečně zastavit a s dalšími přivolat pomoc. Řidiče autobusu odvezla záchranná služba do nemocnice v Turnově. "Předpokládáme, že má nějaké interní onemocnění, které jsme nedokázali specifikovat, proto jsme ho přepravili na interní ambulanci k dalšímu vyšetření," dodal Georgiev.

Řidiči společnosti RegioJet absolvují povinné prohlídky jednou za dva roky, je-li jim více než 50 let, na prohlídku musí každý rok, uvedla na dotaz ČTK PR manažerka společnosti Alžběta Nečasová. Pokud řidiči řídí i v noci, prohlídka se podle ní trochu liší, nemění se ale interval těchto prohlídek.