Řidič osobního auta zemřel dnes 31. ledna 2021 poté, co na silnici I/3 narazil do stromu u Kaplice na Českokrumlovsku. V autě jel sám. Nehoda se stala kolem 04:30, ve směru Kaplice na Netřebice. Sedmdesátiletý řidič auta značky Subaru vyjel z neznámých příčin mimo silnici a narazil do stromu. Okolnosti nehody vyšetřují českokrumlovští dopravní policisté. ČTK/Policie ČR