Richter chce připravovat rozpočet, do konkurzu nepůjde

Nový pověřený ředitel Národní knihovny (NK) Vít Richter pózuje v sále Barokní knihovny pražského Klementina poté, co ho ministr kultury Lubomír Zaorálek uvedl 22. července 2020 do funkce. ČTK/Šimánek Vít

Praha - S výpadkem příjmů asi 50 milionů korun v letošním rozpočtu a přípravou rozpočtu na příští rok se chce zabývat ředitel Národní knihovny (NK) Vít Richter. Dlouholetého knihovníka jmenoval dočasně do čela instituce ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) poté, co v úterý odvolal ředitele NK Martina Kocandu. Hlavním důvodem byla připravovaná IT zakázka za 144 milionů Kč. Richter dnes při svém uvedení do funkce v pražském Klementinu zmínil jako prioritu také právě prověření takových zakázek a zejména potřeb knihovny v této oblasti.

Richter v NK působí pět desítek let. Dnes knihovníkům řekl, že si myslí, že instituci dobře zná. "Ale v poslední době se pro mě některé věci staly neznámé, třeba rozdělování peněz, to bych chtěl změnit," uvedl. V oblasti IT podle něj za posledních deset let v NK nevznikl smysluplný projekt.

Knihovna hospodaří podle Richtera s ročním rozpočtem asi půl miliardy. Kromě zmíněného letošního výpadku ministerstvo podle Richtera požaduje snížení výdajů. Parametry plánovaného rozpočtu na příští rok dnes nechtěl specifikovat, v současné době rozpočet vzniká. Zaorálek řekl, že výběrové řízení by se mělo vypsat v řádu týdnů a jeho parametry pomůže určit Garanční rada NK. Richter se do konkurzu hlásit nebude. Ministr uvedl, že v knihovně se uskuteční personální audit.

Zaorálek si knihovníkům postěžoval na to, že podle jeho informací je obtížné fyzicky si v knihovně půjčit některá i zásadní díla české a světové literatury. NK po zamítnutí záměru stavět novou budovu rekonstruovala a stavěla depozitáře v Hostivaři, knihy se vozí mezi jejím hlavním sídlem v Klementinu a periferií a čtenáři často musí na objednané knihy čekat.

"Jsme v komplikované situaci, protože se (dříve) rozhodlo o dostavbě centrálního depozitáře v Hostivaři. Má kapacitu asi 4,5 milionu svazků. Investiční akce byla z mého pohledu organizována velmi problematicky, to se ale nedá vrátit. Dnes máme asi milion svazků v bednách a nelze je půjčit čtenářům, včetně nejnovějších přírůstků. A to je obrovská škoda," řekl Richter. Depozitář je dokončen, v nejbližší době začne stěhování a do konce roku by podle Richtera fondy měly být přístupné.

Zaorálek Kocandu kritizoval i za pomalý postup revitalizace Klementina. Ta trvá již deset let, ještě není v polovině, proinvestovala se téměř miliarda a ještě miliarda je na další práce vyčleněna. Za pomalou akci byli kritizováni i Kocandovi předchůdci. Richter, který dlouhodobě prosazuje novostavbu NK a kritizuje převážení knihy mezi centrem a Hostivaří, dnes řekl, že pro pokračování oprav Klementina je třeba postavit ještě další, třetí depozitář. Tam by se během stavebních prací uložily knihy, které jsou dnes v Klementinu. Náklady na depozitář se odhadují na 400 milionů korun. Zaorálek dnes zopakoval, že vnímá jako nutnost novostavbu knihovny. Než by ale šel s návrhem novostavby do vlády, chce definovat, k čemu přesně má objekt sloužit; to by měl podle něj definovat přípravný výbor. Na vládu ale zatím půjde návrh na revokaci usnesení z roku 2008, které rušilo záměr novou budovu Národní knihovny postavit.