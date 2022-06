Richter a Drobný zůstávají ve výkonném výboru, změna stanov neprošla

Praha - Druhý místopředseda Jan Richter a předseda Řídící komise pro Čechy Martin Drobný zůstávají ve výkonném výboru Fotbalové asociace ČR. Delegáti neschválili program mimořádné valné hromady FAČR a o návrhu na odvolání funkcionářů se vůbec nehlasovalo. Řádná valná hromada, která předcházela mimořádné, neschválila úpravu stanov. Proti předloženému návrhu hlasovala česká komora, moravská byla pro. Předseda asociace Petr Fousek to považuje za špatný signál směrem k veřejnosti.

Hlasování o odvolání Richtera, který je zároveň poslancem za hnutí ANO, a Drobného chtěly vyvolat kluby českých divizí. Na základě jejich žádosti musel výkonný výbor svolat mimořádnou hromadu. Za pokusem o odvolání stálo reformní hnutí F-evoluce, která tvrdí, že se český fotbal od loňských voleb nového vedení dostatečně neposunul a změny jdou pomalu.

O post místopředsedy se chtěl za F-evoluci ucházet miliardář Milan Kratina, který patří mezi 50 nejbohatších Čechů. Dalším kandidátem byl šéf pražského Motorletu Rudolf Blažek. O pozici předsedy Řídící komise pro Čechy hodlal za F-evoluci usilovat Tomáš Novák a za "konzervativnější" křídlo Slavomír Kozel.

O odvolání funkcionářů se však nakonec vůbec nehlasovalo. Příznivci F-evoluce měli výraznou menšinu a delegáti po několika minutách neschválili už program mimořádné hromady. V české komoře hlasovalo pro návrh jen 15 delegátů, 88 bylo proti a 13 se zdrželo. Morava už poté hlasovat nemusela.

F-evoluce, která vznikla předloni na podzim po zatčení bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra s cílem změnit poměry v českém fotbale, má ve výkonném výboru dva zástupce - trenéra futsalové reprezentace Tomáše Neumanna a teplického ředitele Rudolfa Řepku. Už na konci dubna se neúspěšně pokusili do programu jednání zařadit odvolání generálního sekretáře FAČR Michala Valtra. Fousek to zkritizoval a připustil, že to částečně vnímal i jako útok na svou osobu.

"Svolávání mimořádných valných hromad nebo návrhy na odvolání generálního sekretáře nemají patřit do rejstříku způsobu, jakým chceme vést český fotbal. Pokud by se někdo dopustil závažného trestního provinění nebo skutku, který by měl směřovat k odvolání, tak ano. Ale tohle absolutně není ten případ, to je zcela něco jiného. To nemluvím o tom, že mimořádná valná hromada nebývá součástí rozpočtu a stojí statisíce korun až k milionu," řekl na tiskové konferenci Fousek.

"Vyjádřil jsem přání, aby v předpisech bylo co největší kvorum na svolání mimořádné valné hromady. Jestli si někdo myslí, že tohle je projev reformismu, tak není. Je to destrukce. Musím ocenit, že česká komora dala najevo, že existují vyšší principy, než kdo patří do jakého tábora. Hnutí vyslalo signál, že si přeje udržet výkonný výbor v sestavě, v jaké byl zvolen. A budeme dál pracovat," doplnil Fousek.

Změna stanov byla jedním z hlavních témat řádné valné hromady v pražském hotelu Pyramida. Na úpravě začalo pracovat nové vedení asociace krátce po zvolení před rokem. Návrh stanov počítal s jejich zkrácením a zjednodušením, mimo jiné řešil i možný střet zájmů. Nejvíce diskutovaným bodem byl během debaty článek o delegátech na valné hromadě.

Úprava počítala s tím, že by zůstalo 202 delegátů a takzvané provolby, v nichž si třetiligové a divizní kluby vybírají delegáty, které s hlasovacím právem vyšlou na valnou hromadu. F-evoluce chtěla provolby zrušit.

Od předsedy kutnohorského okresního svazu Jana Ďoubala a šéfa příbramského okresního svazu Pavla Chána proto zazněly pozměňovací návrhy, které požadovaly, aby se zvýšil počet delegátů na valné hromadě a mohli na ni zástupci všech třetiligových a divizních klubů. Ani tyto návrhy však neprošly, byť se pro ně v české komoře vyslovilo více lidí.

Následně se hlasovalo o původně předloženém návrhu. Zatímco moravská komora jej schválila poměrem 54:0, v Čechách se pro něj vyslovilo jen 27 delegátů, proti bylo 77 a 11 se zdrželo. Fouska výsledek viditelně zklamal.

"To, že česká komora neodhlasovala nový návrh, nepovažuji za dobrý signál a projev státnosti. Je vidět, že tomu budeme muset věnovat hlubší diskuzi nebo prostě české komoře více vyhovují stávající stanovy," řekl delegátům Fousek.

"Zaregistroval jsem komentáře jako porážka, to je nesmysl. Není to žádná tragédie ani černý den českého fotbalu. V programu měly stanovy svou váhu, neschvalujete je každý den. Na žebříčku priorit stály poměrně vysoko, tak si budeme muset říct, jestli je tak vysoko budeme držet, nebo upřednostníme jiné aktivity a vrátíme se k nim třeba později," dodal Fousek, jenž vloni vyhrál volby s podporou F-evoluce a její tváře Vladimíra Šmicera, který stáhl kandidaturu.

Přestože řádná hromada nebyla volební, trvala přes šest hodin. Protahovala ji především vystoupení delegátů, kteří jsou příznivci F-evoluce. "Mně osobně je smutno za fotbal. Za ty lidi, že tady museli trávit čas a dělat tyhle věci, za mě zbytečně. Je mi smutno i za svazovou pokladnu," podotkl generální sekretář Valtr.