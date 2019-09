Richard: Vinařství předávám synovi, změny klimatu jsou alarmující

Praha - Francouzský herec a vinař Pierre Richard předává své vinařství synovi, který se bude snažit o produkci vína s menší zátěží pro životní prostředí. Klimatická změna je podle pětaosmdesátiletého umělce stále závažnějším tématem, a mocní lidé, kteří mohou svět ovlivnit, nedělají svou práci dobře. U příležitosti dnešního představení svých vín v Praze to Richard řekl v rozhovoru s ČTK.

Herec Pierre Richard, vlastním jménem Pierre Richard Charles Léopold Defays, koupil před více než 30 lety usedlost u Středozemního moře. V současnosti obhospodařuje 20 hektarů vinic. Vína prodává i v Praze, kam se v posledních letech vrací.

Starost o vinařství nyní převezme hercův potomek Christoph Defays. "Je to hudebník z profese a stále hudebníkem zůstane, ale před dvěma třemi lety vyjádřil zájem, že by se o vinařství začal starat," vysvětlil Richard. Synovo rozhodnutí ho potěšilo. "Protože jsem si celou dobu říkal: k čemu to dělám, kdyby to po mé smrti mí synové prodali," dodal.

Jeho syn už absolvoval kurzy péče o podnik. "Musím říct, že je nyní velmi dobře informovaný a má celou řadu dobrých nápadů," pochvaluje si Richard, který se nyní plánuje z vedení firmy stahovat. "Mám i jiné projekty divadelního rázu," dodal.

Slavný herec stále více vnímá dopady klimatických změn. V posledních letech si je uvědomuje více, než když žil v Paříži. "Má přítomnost na venkově mi více umožňuje si toho být vědom a dopady jsou skutečně ohromné, tíživé. Často jsou měsíce, kdy nezaprší vůbec, a pak přijdou tři dny extrémních dešťů, které mohou být škodlivé," uvedl Richard. Dodal, že je šokovaný tím, co se děje s deštnými pralesy v Amazonii, nebo velkými povodněmi ve Španělsku. "A zneklidňuje mě, že lidé, kteří mají moc s tím nějakým způsobem něco dělat, nedělají to, co by měli," uzavřel Richard.

Pierre Richard se proslavil především jako komik, jehož osobitý humor navazoval na umění klasiků němé grotesky. Jeho doménou se staly postavy potrhlých chlapíků, naivních smolařů či romantických snílků, na svém kontě má i několik vážných rolí. V roce 2006 získal nejprestižnější francouzskou filmovou cenu César za celoživotní dílo.

Rodák z Valenciennes, jenž pochází ze šlechtické rodiny, vystupoval v počátcích své herecké kariéry v různých pařížských kabaretech. Po několika menších rolích se dostal do širšího diváckého povědomí v roce 1970 svým autorsko-režijním debutem Roztržitý. Následovaly další úspěšné komedie jako Jsem nesmělý, ale léčím se, Velký blondýn s černou botou, Hračka, Kopyto, Otec a otec či Uprchlíci.

V posledních letech tíhne tento vášnivý vinař spíše k vážnější poloze, za roli ve filmu Tisíc a jeden recept zamilovaného kuchaře získal v roce 1996 Křišťálový glóbus za nejlepší mužský herecký výkon na Filmovém festivalu v Karlových Varech.