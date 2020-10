Richard Müller natočil nové album Hodina medzi psom a vlkom

Praha - Nečekané volno, které hudebníkům přinesla pandemie koronaviru, využil slovenský zpěvák a skladatel Richard Müller ke skládání písní na své nové album. Desku pojmenoval Hodina medzi psom a vlkom po magické noční hodině mezi třetí a čtvrtou ranní, kdy údajně umělci vytvářejí ta nejlepší díla, rodí se nejvíce dětí, ale taktéž nejvíce lidí umírá. Skladby až na jednu výjimku otextoval Peter Uličný, o vizuální stránku obalu se postaral fotograf Mayo Hirc. Müller to uvedl v rozhovoru s ČTK.

"To je neuvěřitelný příběh. Absurdní, jako mnoho situací v mém životě a v mé kariéře. Nechal jsem se fotografovat svým dvorním fotografem Mayom Hircem na obal knihy textů, a on měl v ateliéru svého psa. Když jsme skončili, tak mě poprosil, abych se s tím psem vyfotil. Fotka mě zaujala do té míry, že jsem si řekl, že to je hodina mezi psem a vlkem a takové cédéčko teď natočím," řekl Müller.

Autorem všech skladeb je dvojice Müller - Uličný, pouze skladbu Anomália napsal Laco Rychtárik. "Svoji náladou je trochu jiná, ale myslím, že by bylo škoda ji nezařadit. Stala se takovým předběžným singlem, který jsem zařadil jako bonus," podotkl Müller. "Zbytek alba není tak depresivní. Myslím, že nikdo v našem okolí něco takového nepotřebuje," dodal.

Předchozí čtyři roky stará nahrávka s názvem 55 byla první v obsáhlé diskografii Müllera, na které se nepodílel autorsky ani jako skladatel ani jako textař. Všechny skladby napsal Ondřej Brzobohatý. Nyní je na novince Müller téměř výhradním autorem hudby. "Měl jsem pocit, že si chci po dlouhých letech něco sám složit. Jako celý život jsem i tentokrát skládal na hotové texty," sdělil.

Přestože již napsal mnoho textů, nejen pro sebe, ale i jiné interprety, slova k písním opět nechal na jiných. "Už delší dobu jsem nenapsal ani čárku. Ale věřím, že se inspirace zase dostaví, protože jinak by mi to bylo líto," uvedl.

Uličný často ve svých textech využívá popkulturní odkazy. Na minulé desce to byla herečka Julia Robertsová, nyní kytarista Rolling Stones Keith Richards (Za všetko môže Keith Richards) a fotograf Jan Saudek (V ateliéry u Jana S.).

"Spolupráce s ním je zajímavá v tom, že mu občas nadiktuju nějaký slogan nebo titul a on se od toho odpíchne a napíše text. A tak to bylo i v případě těchto tří. Jednou jsem mu řekl, jak se mi líbí Julia Robertsová a on prostě neváhal a napsal o tom text. A stejně tak se to týká i Keitha Richardse a Jana Saudka," řekl Müller.

Ve skladbě Zlodeji pamäti hostuje zpěvák a trombónista Ashley Slater z londýnské kapely 90. let Freak Power, který nedávno spolupracoval i s českou kapelou Monkey Business. Trombón do Müllerovy písně nahrál ve svém domě v Brightonu. "To byl nápad producenta Petera Grause. Jednom se mě zeptal, jestli mi nevadí, že by si na albu zahraje Slater. Zeptal jsem se ho, zda na to budeme mít dost peněz a on mi odpověděl, ať si s tím zbytečně nelámu hlavu, že je to jeho kamarád a určitě to udělá i zadarmo. Myslím, že tak to asi i dopadlo," podotkl Müller.

Müller se skupinou Banket vydal album Bioelektrovízia s hitem Po schodoch. Na začátku 90. let nastartoval sólovou dráhu deskou Neuč vtáka lietať. Příští rok oslaví šedesátiny, vydat výběr hitů se však při této příležitosti nechystá. "Vydal jsem už dvě zásadní kompilace a dávat ty samé písničky na další jenom s tím, že se tam něco přidá, to se mi vůči mému publiku nezdá férové," prohlásil.