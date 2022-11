Richard Müller na svém novém albu spolupracoval mimo jiné s Ondřejem Brzobohatým

Praha - Richard Müller na svém novém albu Čierna labuť biela vrana, které vyšlo v polovině října, spolupracoval s textařem Peterem Uličným a skladatelem Ondřejem Gregorem Brzobohatým. Přestože se vzhledem k melancholické až depresivní náladě většiny skladeb zdá, že reaguje na současné dění, nahrávka vznikla už před dvěma lety, řekl v rozhovoru s ČTK Müller.

"Ta deska byla hotová ještě před nahráváním předchozího alba Hodina medzi psom a vlkom, takže se nedá říct, že by byla k nějakým aktuálním souvislostem," uvedl Müller. "Mně nepřijde jako nějak zvlášť depresivní, není veselá, ale to neznamená, že by měla být příliš smutná," dodal.

Čierna labuť biela vrana je teprve druhé album v Müllerově diskografii, na kterém se nepodílel ani jako autor hudby ani jako textař. "Po albu 55, kde se mi osvědčila sestava s textařem Uličným a autorem hudby Brzobohatým, jsem udělal jakési pokračování. Ale tohle se mi zdá ještě lepší než 'pětapadesátka' - lidé říkají, že je to jedno z mých nejlepších alb," uvedl Müller.

Na aktuálním albu je vedle zcela nových písní také titulní skladba předchozí dva roky staré desky Hodina medzi psom a vlkom. Tehdy byl autorem hudby Müller, na novince Uličného text zhudebnil Gregor Brzobohatý. "Považuju za určitý fór mít ten samý text na dvou různých albech s dvěma různými hudebními doprovody od dvou různých autorů," konstatoval Müller.

Současná Müllerova spolupráce s textařem Uličným a skladatelem Brzobohatým by mohla mít pokračování na albu s názvem 66, které by mělo vyjít za pět let. Letos jedenašedesátiletý Müller vydává každých 11 let album související s jeho věkem. Předchozí "narozeninová" alba vyšla s názvy 33, 44 a 55.

"Jestli se toho dožijeme a někdy bude album 66, tak bych byl velmi rád, kdyby vznikalo v této stejné sestavě. Uvidíme, pět let je dost, i když čas letí... Já sice plánuju budoucnost, ale pak bývám překvapený, jak se původní rozhodnutí mění," sdělil Müller.

Müller se do konce roku představí na několika koncertech v České republice. Nejbližší se uskuteční 9. listopadu v Chomutově, následují Čelákovice, Hradec Králové, Olomouc a 4. prosince Brno. "Koncerty jsou podobné těm letním, jenom se vyměnilo několik skladeb, zařadím některé nové a vystoupení budou mít komornější charakter. V divadlech a kulturních domech je přece jenom jiná atmosféra než v amfiteátrech nebo na náměstích," podotkl.

Müller se skupinou Banket vydal album Bioelektrovízia s hitem Po schodoch. Na začátku 90. let 20. století nastartoval sólovou dráhu deskou Neuč vtáka lietať.