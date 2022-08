RIA: Transněfť obnovil dodávky ropy jižní větví ropovodu Družba

Moskva/Bratislava - Ruská společnost Transněfť dnes obnovila dodávky ropy jižní větví ropovodu Družba, která vede na Slovensko, do Maďarska a do České republiky. S odvoláním na vedení ruského podniku o tom informovala agentura RIA. Jižní větev byla mimo provoz od minulého týdne, kdy Ukrajina tranzit zastavila.

"Čerpadla pumpují, zapnuli jsme je v 16:00 (moskevského času, tj. v 15:00 SELČ - pozn. ČTK)," řekl ruské agentuře Igor Djomin z vedení Transněfti. Ta je monopolním provozovatelem ropovodů v Rusku.

Ukrajina tranzit ropy zastavila 4. srpna, protože nedostala z Ruska peníze za tranzit na měsíc srpen. Rusko peníze odeslalo, ale ještě v červenci se mu vrátily zpět.

Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík na dopolední tiskové konferenci v Bratislavě řekl, že vinu za tuto situaci nenese ani Rusko ani Ukrajina. Problém podle něj nastal při zpracování platby v jedné bance v západní Evropě, a to kvůli protiruským sankcím zavedeným po invazi ruských vojsk na Ukrajinu.

Tranzitní poplatek v zájmu obnovení dodávek ropy Ukrajině poslala slovenská rafinerie Slovnaft a její maďarský vlastník, petrochemická skupina MOL.

Sulík řekl, že problém s neuhrazeným poplatkem za tranzit ruské ropy nemá podle něj politický podtext. Upozornil však, že řešení úhrady poplatku je pouze přechodné, týká se zatím jen srpna. Zastavení dodávek bylo pro Slovensko překvapivé, Bratislava se podle Sulíka domnívala, že když je podle sankcí EU povolen dovoz ruské ropy, jsou povoleny i poplatky za její tranzit. Slovenská vláda chce proto situaci podrobně prověřit, aby se problém neopakoval i další měsíc.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Tranzit ropy severní větví podle dřívějších informací pozastaven nebyl.

Rusko prostřednictvím jižní větve Družby obvykle dodává zhruba 250.000 barelů ropy denně. Hlavními odběrateli jsou česká společnost Unipetrol, kterou ovládá polská skupina PKN Orlen, a také MOL spolu se Slovnaftem.

Evropská unie se už dříve dohodla, že od 5. prosince přestane dovážet ruskou ropu a o dva měsíce později také ropné produkty. Z embarga bude dočasně vyňata přeprava ropy ropovodem Družba, podle Bratislavy Slovensko ovšem získalo trvalou výjimkou na dovoz ropy Družbou pro vlastní potřebu. Bratislavská rafinerie Slovnaft většinu své produkce ale vyváží. Zmíněné embargo je součástí protiruských sankcí.