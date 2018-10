Moskva - Ruská agentura Roskosmos zřejmě našla viníky havárie pilotované rakety Sojuz MS-10, jejíž návratový modul před týdnem nouzově přistál v kazašské stepi. Napsala to dnes agentura RIA Novosti, které informaci sdělil anonymní zdroj obeznámený s výsledky vyšetřování. Problém pravděpodobně vznikl při montáži snímačů na nosné raketě Sojuz-FG na kosmodromu Bajkonur.

Na "náhodné odchylky od dokumentace" narazili podle ruské agentury kontroloři při studiu záznamů, které jsou při montáži povinni vést zaměstnanci kosmodromu. Chyby se prý nedopustili jen montéři, ale i pracovníci kontroly, která je na Bajkonuru trojí. Nejcitlivější fáze montáže kontroluje navíc armáda.

Vyšetřovací komise jména pravděpodobných viníků zná a případ řeší, uvedla RIA Novosti. Pokud se vina montérů potvrdí, je to podle expertů v dané situaci dobrá zpráva. "Viníci budou potrestáni a starty Sojuzů budou obnoveny. Kdyby byla chyba ve výrobním závodě, trvalo by to dlouho a zkontrolovat by se musely rakety připravené na všech ruských kosmodromech," řekl agentuře její zdroj.

Posádka havarovaného Sojuzu složená z ruského kosmonauta Alexeje Ovčinina a Američana Nicka Haguea kritické chvíle bez úhony zvládla. O termínu jejich opakovaného startu zatím není nic bližšího známo, hovoří se o jaru 2019. Podle ruských médií Moskva zatím z USA nedostala informaci o tom, zda Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) opakovaný start Hagueovi povolí.