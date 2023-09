Rhodium: Západní firmy přesměrovávají investice z Číny do Indie i jiných zemí

Peking - Americké a evropské podniky přesměrovávají investice z Číny do jiných rozvíjejících se zemí, a to zejména do Indie, za kterou následují Mexiko, Vietnam a Malajsie. Vyplývá to podle agentury Reuters ze zprávy výzkumné společnosti Rhodium Group. Přesměrovávání investic podtrhuje obavy západních podniků ohledně podnikatelských podmínek, hospodářského růstu a politické situace v Číně, píše Reuters.

Hodnota ohlášených amerických a evropských investic do projektů "na zelené louce" v Číně loni podle údajů firmy Rhodium činila méně než 20 miliard dolarů (zhruba 450 miliard Kč), zatímco v roce 2018 dosahovala 120 miliard dolarů. V Indii přitom tyto investice mezi lety 2021 a 2022 stouply o zhruba 65 miliard dolarů, tedy asi 400 procent. "Diverzifikace je v plném proudu," uvedla společnost Rhodium.

Koncem 80. let minulého století začaly do Číny západní firmy lákat nízké výrobní náklady a vyhlídky na velký trh. Čínští spotřebitelé však nyní omezují své výdaje, zatímco výrobní náklady pokračují v růstu, což podkopává atraktivitu Číny v očích zahraničních investorů, napsala agentura Reuters.

Západní podniky se přesměrováváním investic snaží rovněž snížit závislost svých dodavatelských řetězců na Číně. Zpráva společnosti Rhodium nicméně upozorňuje, že s rychlým poklesem závislosti na Číně nelze počítat, protože země, do kterých podniky investice přesunují, jsou na Číně samy do značné míry závislé.